Brilon: Rentner (89) gibt Trickbetrügern Geld und Schmuck

Brilon. Ein Rentner aus Brilon fällt auf Betrüger rein. Der Verbrecher gab sich als Oberkommissar Meier aus. Es gibt Hinweise auf einen der Täter.

Falsche Polizisten machten am Mittwoch in Brilon Beute. Die Täter brachte einen älteren Mann dazu Geld und Schmuck auszuhändigen.

Am Mittwochmorgen rief eine männliche Person bei dem 89-jährigen Briloner an. Er gab sich als Oberkommissar Meier von der Polizei Brilon aus. Der falsche Polizist begann das Gespräch damit, dass Diebe mehrere Sparfächer von verschiedenen Banken mit einem Zweitschlüssel leergeräumt hätten. Bei einer gefundenen Namensliste sei nun auch der Name des Seniors aufgelistet, so dass ein unmittelbarer Einbruch bevorstehe.

Der Betrüger agierte äußerst geschickt und brachte den Rentner schließlich dazu, Bargeld und Schmuck auszuhändigen. Hierzu erschien gegen 14:15 Uhr ein Mann an der Wohnanschrift in der Briloner Innenstadt. Zeugen konnten den Geldabholer im Bereich der Wasserstraße sehen.

Die Beschreibung eines der Täter

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, Dreitagebart, dunkle Haare, möglicherweise mit einer Undercut-Frisur, dunkelrotes T-Shirt, helle Brille, beige Hose Die Beute transportierte der Täter mit einem Stoffbeutel der Firma „Bogner“ ab.

Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.