Brilon: Repair-Café – Aufmöbeln lassen statt wegschmeißen

Brilon. Nachhaltigkeit lokal: Im Repair-Café in Brilon kommen vor allem elektronische Geräte auf den Tisch der Helfer. Ein Blick hinter die Kulissen:

„Wenn wir kommen, helfen wir.“ Elektrische Zahnbürsten, Wasserkocher, Bohrmaschinen, Hochdruckreiniger, Nähmaschinen, wackelige Stühle und sogar schon einmal einen exotischen Artikel wie einen elektrischen Weidezaun – es gibt eigentlich kaum etwas, das die ehrenamtlichen Experten vom Repair-Café in der Stadtbibliothek noch nicht auf den Tischen hatten.

In der Regel ist das Repair-Café des Vereins „Kunterbunt e.V.“ an jedem ersten Freitag im Monat von etwa 15 bis 17 Uhr geöffnet und die Kundinnen und Kunden werden meistens von einem dreiköpfigen Team erwartet. Zwei Experten oder Expertinnen kümmern sich um die verschiedensten Reparaturen an alten Schätzchen und eine Dame, im September war es Kirsten Ecken, empfängt die angemeldeten Besucher.

Es gilt die Maskenpflicht

In der Pandemiezeit müssen gesetzliche Vorschriften eingehalten werden und es gilt die Maskenpflicht. Derzeit dürfen sich immer nur drei Helfer und ein Kunde im Mehrzweckraum der Bibliothek aufhalten. Vorher wird in der Presse angekündigt, ob an diesem Tag die Reparatur von Elektrogeräten oder etwa das Arbeiten mit Holz geplant ist. Dann sind die entsprechenden Fachleute im Repair-Café anwesend.

Wegwerfen muss nicht immer sein. Foto: Monika Wiegelmann

„Wir haben auch jemanden im Team, der Fahrräder repariert, der dann angerufen werden kann“, erklärte Gunter Kotthoff. „Die Jüngeren kommen meistens mit defekter Unterhaltungselektronik und die Älteren mit kaputten Küchengeräten, Lampen, Schubladen usw. Einige Puppen haben wir auch schon repariert. Aber 60 bis 70 Prozent der Leute kommen mit elektrischen Geräten zu uns.“ In der coronafreien Zeit wurde im Repair-Cafè auch schon mal genäht und dann mal Bettwäsche gekürzt und es halfen mehr Mitarbeiter. Neue Helferinnen und Helfer sind natürlich jederzeit herzlich willkommen.

Die Reparaturen sind kostenlos

Am September-Freitag schaffte ein junger Mann seinen Staubsauger herbei. „Da ist Wasser hereingelaufen.“ Senior Willibald Schlüter aus Rösenbeck ist der Elektriker im Team und kümmert sich um solche Artikel. Er riet ihm: „Wenn etwas mit Wasser ist, immer gut trocken machen. Das klappt meistens“, so der Fachmann. Der junge Mann wollte wissen: „Ist die Platine jetzt kaputt?“ Aber der Senior beruhigte ihn: „Nein. Widerstand reinlöten, dann geht er wieder.“ Eigentlich geht so gut wie jeder Kunde mit einem Lächeln im Gesicht und dem reparierten Teil wieder nach Hause.

Jeder Helfer bringt sein eigenes Werkzeug mit, informierte Gunter Kotthoff. „Aber wir haben auch schon einige Sachen angeschafft aus den Spenden, die wir bekommen haben.“

Die Reparaturen sind kostenlos, bis auf eventuelle Ersatzteile, die manchmal auch bestellt werden müssen. Aber der gemeinnützige Verein Kunterbunt e.V. freut sich natürlich immer über eine Spende von zufriedenen Kunden.

