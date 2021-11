Am Samstagnachmittag war ein Rettungshubschrauber - hier ein Symbolbild - an der Briloner Schützenhalle im Einsatz.

Unfall Brilon: Rettungshubschrauber an der Schützenhalle im Einsatz

Brilon. Nach einem Unfall mit einem elf Jahre alten Kind landete am Samstagnachmittag ein Rettungshubschrauber an der Schützenhalle Brilon.

Schwere Gesichtsverletzungen hat sich am Nachmittag in Brilon ein elf Jahre altes Mädchen bei einem Sturz mit seinem Tretroller zugezogen. Das Kind befuhr gegen 14.20 Uhr die abschüssige, gegenüber der Schützenhalle auf die Altenbürener Straße einmündende Straße hinunter.

Ursache noch unbekannt

Nach Angaben der Polizei verlor das Mädchen aus bisher unbekannten Gründen und ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über den Tretroller und fiel hin. Der Rettungswagen war im Einsatz.

Die Verletzungen erwiesen sich als so schwer, dass die Verlegung in eine Spezialklinik angeordnet wurde. Dazu wurde der Rettungshubschrauber eingesetzt, der kurz nach 15 Uhr wieder an der Schützenhalle abhob.

