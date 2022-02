Rund 51 Kilometer Kanalisation sind kurz- bis mittelfristig in Brilon zu erneuern. In diesem Jahren stehen vorrangig Maßnahmen auf den Dörfern an. In der Kernstadt betrifft das die Altenbürener Straße von der Schützenhalle bis zur Jakobuslinde. Dort beginnt der Bau des Kreisverkehrs Hier ein Archivfoto vom Ausbau der Rixener Straße vor vier Jahren.