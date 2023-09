Brilon: Richtiges Verhalten bei Erste Hilfe für Kinder

Brilon. Das Deutsche Rote Kreuz in Brilon möchte das richtige Verhalten in Notfallsituationen vermitteln. Wann und wo ein Crashkurs dazu stattfindet.

Wie sollen sich Eltern oder Großeltern verhalten, wenn ein Kind es geschafft hat, die Putzmittelflasche zu öffnen und daraus getrunken hat, weil die lila Farbe sehr verlockend aussah? Sofort den Notruf wählen oder ist alles vielleicht nur halb so schlimm? Solche Unfälle sind schnell passiert und Angehörige können sich auf den Notfall vorbereiten. Am 25. Oktober findet von 18 bis 21 Uhr ein Erste-Hilfe-Kurs am Kind statt, eine Kooperation zwischen dem DRK und der Barmer Krankenkasse Brilon.

Es handelt sich dabei um einen Crashkurs, sagt der Regionalgeschäftsführer der Barmer, Reimund Günter. Eltern haben oft nicht die Zeit, sich an mehreren Terminen für einen Erste-Hilfe-Kurs Zeit zu nehmen, obwohl es sehr wichtig ist. Auch, dass der Kurs in den Abendstunden stattfindet, soll es Berufstätigen ermöglichen, den Kurs zu besuchen. In den drei Stunden soll vermittelt werden, wie die Angehörigen reagieren sollten bei Kinderkrankheiten, starken Blutungen, Krampfanfällen oder wenn das Kind giftige Substanzen verschluckt hat. Der Kurs richte sich aber nicht nur an Eltern. Auch für Großeltern, Paten oder ältere Geschwister, die sich oft um das Kind kümmern, sei der Kurs von großem Nutzen.

Bestenfalls haben Erwachsene schon während ihres Führerscheins oder auf der Arbeit einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert, aber der Bezug zum Kind sei besonders bei werdenden Eltern anders, daher betont Günter auch die Wichtigkeit, einen solchen Kurs zu besuchen.

Erste-Hilfe-Kurse am Kind sind wenig sichtbar. Nur, wenn Eltern gezielt danach suchen, werden sie auch darauf hingewiesen. Ein sehr guter Weg, mehr Sichtbarkeit dafür zu schaffen, sei das Bewerben in Kindergärten. In den eigenen Kindergärten des DRK in Brilon, Thülen und Winterberg habe es schon Angebote gegeben, erzählt Manuel Kröger vom Deutschen Roten Kreuz Brilon. Diese seien sehr schnell ausgebucht gewesen. Auch bei der Barmer würde in Schaltergesprächen darauf hingewiesen, so Reimund Günter. Es gebe in der Familienversicherung ein Mehr an Vorsorgeuntersuchungen, die Prävention sei aber genauso wichtig.

Verschiedene Apps können Familien bei Notfällen schnell helfen. So gibt es die BfR-App: Vergiftungsunfälle bei Kindern. Dort wären zahlreiche Substanzen aufgelistet, wie diese wirken und was zu tun ist. Auch bei der Barmer gibt es eine Notfall-App, zu der nicht nur Mitglieder dieser Krankenkasse Zugang haben.

Die Teilnahme am Erste-Hilfe-Kurs am Kind kostet 15 Euro pro Person. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail unter erstehilfe@drk-brilon.de. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Plätze begrenzt.

