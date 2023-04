Brilon: Schrecklicher Unfall – Motorrad plötzlich in Flammen

Brilon. Ein Motorrad rutscht an der Möhneburg gegen einen Lkw und eine Leitplanke und geht in Flammen auf. Es war nicht der einzige Großeinsatz in Brilon

Die Feuerwehr Brilon war am vergangenen Wochenende (22./23. April) stark gefordert. Sie wurde zu insgesamt vier Einsätzen alarmiert. Bereits am Freitag (21 April, 15:37 Uhr) gab es Alarm für die Löschgruppen Scharfenberg und Altenbüren. Im Einmündungsbereich B 480 / B 516 (Möhneburg) kam ein Motorradfahrer vermutlich auf einer Ölspur zu Fall. Das Motorrad rutsche zunächst gegen einen LKW und dann unter die Leitplanke und fing Feuer. Der Brand konnte durch einen LKW-Fahrer eingedämmt und dann von der Feuerwehr vollständig abgelöscht werden. Die Ölspur wurde durch die Feuerwehr mit Bindemittel abgestreut. Der Kradfahrer wurde verletzt in Krankenhaus eingeliefert.

Zweiter Motorradunfall: Rettungshubschrauber kommt

Am Samstagmittag (22. April, 12:23 Uhr) ereignete sich ein weiterer Unfall mit einem Motorrad. An der Einmündung B 516 / K 57 (Scharfenberger Bahnhof) prallte eine Kradfahrerin gegen einen abbiegenden PKW mit Anhänger. Sie wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert. Auch hier wurden auslaufende Betriebsmittel abgestreut und der Brandschutz sichergestellt.

Frau muss mit Drehleiter gerettet werden

Am Samstagabend (21:44 Uhr) gab es erneut Alarm für den Löschzug Brilon. Auf einem Aussiedlerhof musste zur Unterstützung des Rettungsdienstes eine verletzte Patientin mit der Drehleiter aus dem 1. Obergeschoss gerettet werden. In dem Gebäude war die Treppe für einen sicheren Transport nicht ausreichend. Letztendlich musste am Sonntagmorgen (23.04.2023, 09:51 Uhr) in der Ackerstraße im Rahmen einer technischen Hilfeleistung eine Tür geöffnet werden, um dem Rettungsdienst Zugang zu verschaffen.

