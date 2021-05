Brilon: Schützenfest und Schnadezug wegen Corona abgesagt

Brilon. Diese Entscheidung wurde erwartet. Sie fällt den Verantwortlichen dennoch schwer: Schützenfest und Schnade in Brilon fallen 2021 aus. Die Fakten:

Das Briloner Schützenfest und die SchnadeinBrilon sind auch in diesem Jahr nicht möglich. Die Schützen und die Stadt Brilon sagen Veranstaltungen gemeinsam ab. Grund ist die Corona-Krise. Es ist nach 2020 die zweite pandemiebedingte Absage.

Gemeinsam geben der Schützenvorstand und die Stadtverwaltung nunmehr offiziell bekannt, dass Schützenfest und Schnadezug auch in diesem Jahr coronabedingt nicht stattfinden können.

Bereits im letzten Jahr musste der für den 22. Juni 2020 vorgesehene Briloner Schnadezug aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Aufgrund von vielen Wünschen aus der Bürgerschaft hatte sich der Rat der Stadt Brilon in seiner Sitzung am 18.06.2020 einstimmig für die Nachholung des Schnadezuges 2020 im Jahr 2021 mit der „Rüthener und Almer Schnade“ ausgesprochen, sofern eine solche Veranstaltung mit Blick auf den Verlauf der Corona-Pandemie möglich und rechtzeitig planbar ist. Nun ist es Gewissheit: Dies ist leider nicht der Fall.

Kein symbolischer Schnade-Akt

Im letzten Jahr wurde zumindest symbolisch an den Schnadezug erinnert, handelt es sich doch um den Inbegriff der Briloner Traditionspflege. Eine kleine Delegation hatte einige Grenzsteine an der Strecke der „Rüthener und Almer Schnade“ besucht und sie in alter Schnademanier begrüßt. Einen solchen Symbolakt wird es in diesem „Ersatzjahr“ 2021 nicht geben. Die Schützen werden jedoch - je nach Lage der Pandemie - kurzfristig kleinere Aktivitäten ins Leben rufen; Ablauf und Programmpunkte werden sie in diesem Fall rechtzeitig bekannt geben, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Brilon.

