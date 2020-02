Brilon: Bürger zeigen Solidarität nach Anschlag in Hanau

Es sollte ein wichtiges Zeichen sein, dass die Stadt Brilon mit seinen Bürgern setzt, wenn es nach Bürgermeister Dr. Christof Bartsch ging. Gemeinsam sollte den Opfern vom Anschlag in Hanau gedacht werden. 170 Bürger fanden sich daher am Rathaus ein und es wurden zahlreiche Botschaften mit auf den Weg gegeben.

„Es ist das Miteinander, dass wir hier in Brilon pflegen wollen, daher danke ich allen, die sich hier organisiert haben, um den Gestorbenen zu gedenken“, sagte der Bürgermeister am Freitag in einer Rede. Der Briloner Moscheeverein und der SPD Ortsverein organisierten gemeinsam ein Zeichen für Mitmenschlichkeit und Solidarität.

Es sollte laut Bürgermeister ein Zeichen gegen Fremdenhass, Feindbilder, Vorurteilen und gegen Faschismus sein. Viel mehr sollte die Versammlung zeigen, dass Brilon für eine offene Gesellschaft steht, „zu der alle gehören, die hier leben, arbeiten, unsere Nachbarn sind“, sagte Bartsch.

Am vergangenen Mittwochabend kam es im hessischen Hanau zu einem mutmaßlich rechtsradikalen und rassistisch motivierten Anschlag. Ein 43-jähriger deutscher Sportschütze erschoss neun Menschen mit ausländischen Wurzeln. Anschließend soll der Mann seine 72 Jahre alte Mutter und sich selbst getötet haben.

Bürgermeister Bartsch fand drastische Worte: „Die Zeit der Selbstberuhigung ist vorbei. Der Rechtsextremismus ist in der Gesellschaft verankert und die Tat in Hanau ist nur Teil einer ganzen Kette von Ereignissen der rechten Gewalt.“

Das bemerkt auch Adem Yildiz. Er ist Vorstandsmitglied im Briloner Moscheeverein und in Olsberg geboren. „Wenn ich in Willingen am Wochenende mit dem Taxi Gäste mitnehmen möchte, fragen sie als erstes ‘woher kommst du?’ Das gehört sich nicht. Ich kenne Deutschland eigentlich anders, aber es hat sich viel verändert in letzter Zeit.“ Yildiz sagt, dass er rechte Gewalttaten in den Medien meistens ignoriert, „aber diese Tat hat mir Angst gemacht.“

