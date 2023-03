Brilon: So schneidet Tommy bei „Mein Lokal, Dein Lokal ab“

Brilon. 36 Punkte erkocht Thomas Hillebrand bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ auf Kabel 1. Im Finale wird es ganz schön knapp für das Briloner Original.

Zum Ende der Sendung Mein Lokal, Dein Lokal hat Moderator und Koch Mike Süsser nur Lob für Thomas Hillebrand aus Brilon übrig: „Das ist eine knuffige Type. Den könnte man in zig Kinofilme reinstopfen“, so das Urteil von Süsser.

Er habe „Richtig toll und gut gekocht“ und das Steak Strindberg, welches Tommy dem Moderator zum Einstieg servierte, sei hervorragend gewesen. Neun Punkte hat Süsser für den Briloner Koch übrig und nachdem er sich bereits hervorragende 36 Punkte erkocht hat, kommt Tommy damit auf insgesamt 45 Punkte.

46 Punkte für den Sieg

Das reicht am Ende für den zweiten Platz und einer Position auf dem Treppchen, den Sieg fährt aber Thorsten Zölzer vom Restaurant „Zur Zweere“ in Willingen ein, der zwar ebenfalls neun Punkte von Süsser bekam, jedoch mit 37 Punkten eine leicht bessere Ausgangsposition hatte. Für Tommy ist das kein Problem: „Mir ging es um den Spaß an der Teilnahme und ich freue mich wirklich, dass ich so tolle Kollegen kennenlernen durfte“, so Hillebrand.

So schneiden die anderen Teilnehmer ab

Mit 43 Punkten erreicht das Eleo aus Arnsberg den dritten Platz. Platz vier entfällt auf das Restaurant Bachstein in Erwitte (42 Punkte) und der letzte Platz geht an den Jägerhof in Eslohe mit immer noch sehr guten 41 Punkten.

