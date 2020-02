Brilon. Genau ein halbes Jahr steht Ingo Ritter an der Spitze der Sparkasse Hochsauerland in Brilon. So sieht der vom Rhein zugezogene Friese die Region

Auf den Tag genau heute, am 1. Februar 2020, vor einem halben Jahr trat Ingo Ritter seinen Dienst als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochsauerland in Brilon an. Aus diesem Anlass sprach die WP mit ihm.

Was sind Ihre ganz persönlichen Eindrücke von Land und Leuten im Hochsauerland nach diesen sechs Monaten?

Ich bin schon mehrmals privat zum Skifahren in Winterberg und Willingen gewesen, nicht nur zuletzt vom Rheinland aus, sondern auch schon früher aus Norddeutschland. Was mich beeindruckt hat, ist die Herzlichkeit der Menschen hier. Angeblich sollen die Sauerländer ja stur sein, das kann ich aber gar nicht sagen. Ich bin hier sehr gut aufgenommen worden. Die Sauerländer sind offen und verlässlich, das mag ich sehr. Was sich vom Niederrhein abhebt, ist das Wetter. Für mich persönlich ist das sehr angenehm.

Ach was!



Hier weht immer so eine leichte frische Brise. Das erinnert mich an das Reizklima an der Nordsee. Am Niederrhein ist es immer so drückend und warm.

Wie sind Sie auf die Stelle hier aufmerksam geworden?

Es war schon immer mein Wunsch, einmal als Vorstandsvorsitzender eine Sparkasse zu lenken. In dieser Position ist die Rolle geprägt als Impulsgeber, Moderator und nicht zuletzt als Lenker. Die Stelle in Brilon wurde bundesweit ausgeschrieben. Im Vorfeld habe ich mich natürlich auch über die Region näher informiert. Dabei entstand der Eindruck: Das passt.

Ist Sparkasse und das Bankwesen immer noch ein Traumjob?

Für mich persönlich: eindeutig Ja. Die Bewerberzahlen sind allerdings nicht mehr so hoch, wie sie vor 10 bis 20 Jahren mal waren. Das liegt zum einen an der demographischen Entwicklung allgemein, zudem stehen viele Schulabsolventen einer Ausbildung reserviert gegenüber und ziehen ein Studium vor. Dieser Entwicklung stellen wir uns und bieten zum Beispiel Duale Studiengänge an. Andererseits brauchen wir natürlich heute nicht mehr so viele Mitarbeiter wie vor 20 Jahren. Viele einfache Tätigkeiten, insbesondere aus dem Zahlungsverkehr, sind durch die Digitalisierung weggefallen. Was es aber weiterhin geben wird, und das macht den Beruf eigentlich noch interessanter, das ist die Beratung am Kunden. Die wird immer herausfordernder, sowohl im Privat- wie auch im Firmenkundenbereich. Im Firmenkundenbereich kann ich zum Beispiel durch Begleitung von Investitionen direkt etwas für den Mittelstand und für die Region bewirken. Das ist sehr spannend. Generell gilt: Wer bei uns arbeitet, der muss schon Menschen mögen, sonst ist das nicht der richtige Job.

Womit wir beim Thema wären: Wird die Sparkasse noch ihrem Namen gerecht?

Ja, selbstverständlich mehr denn je. Der öffentliche Auftrag der Sparkassen ist es, den Menschen das Sparen zu ermöglichen und die Region mit allen wichtigen Gelddienstleistungen zu versorgen. Das ist unsere Tradition, die wir in die moderne Zeit tragen. Wir bieten unseren Kunden vielerlei Möglichkeiten, zu sparen. Wer mag, kann sparen wie vor 50 Jahren. Wir empfehlen unseren Kunden aber attraktivere Anlageformen. Dazu gehören Fonds und Wertpapiere.

Was ist mit den Zinsen?

Die aktuelle Zinspolitik ist Geldvernichtung, das muss man so sehen. Sie hat vor allem auf die privaten Sparer eine verheerende Auswirkung. Deren Zinseinbußen lagen in den letzten zehn Jahren bei 648 Milliarden Euro. Auch unter Berücksichtigung von Zinsvorteilen bei Krediten von 290 Milliarden Euro verbleibt ein Nettoverlust für Sparer von 358 Milliarden Euro. Das ist im Übrigen ziemlich genau das, was der Bund bei seinen Zinsen im gleichen Zeitraum eingespart hat. Es ist also eine Umverteilung zulasten der Sparer, und vor allem der kleinen Sparer. Ich kann daher jeden nur auffordern: Lassen Sie sich beraten. Es gibt für jeden maßgeschneiderte Anlagemöglichkeiten. Der Beratungsbedarf ist heute höher denn je. Früher war es einfach, Geld mit drei, vier oder fünf Prozent in Zertifikaten oder im Zuwachssparen anzulegen. Das hatte jeder Kunde selbst schnell raus. Heute müssen wir ihm dabei zur Seite stehen. Wir müssen eine Vielzahl an Produkten führen, müssen den Kunden kennen, seine Bedürfnisse und Ziele, seine private und wirtschaftliche Situation. Das ist das Modell Sparkasse, das können Sie im Internet in der Form nicht finden. An Wertpapier- oder Immobilienanlagen geht mittlerweile kein Weg mehr vorbei. Nichts tun ist die schlechteste Anlagealternative.

Wohin geht die Reise?

Ich gehe davon aus, dass es im Bankensektor weitere Konzentrationsprozesse geben wird. Wir sind nach wie vor gut aufgestellt. Trotz der Niedrigzinsphase, die ja eigentlich schon längst keine temporäre Erscheinung mehr ist, sondern wie „in Stein gemeißelt“ verharrt, haben wir ein vernünftiges, auskömmliches Geschäftsmodell. Treiber ist bei uns sicherlich das gut strukturierte und granulare Kreditgeschäft, sowohl im Firmen- als auch im Privatkundenbereich.

Sie haben in dieser Woche den Geschäftsbericht für 2019 vorgelegt. Ein Wort dazu.

Wir sind mit 1,155 Milliarden Euro Kundenkrediten und 942 Millionen Euro Kundeneinlagen, wie schon erwähnt, gut aufgestellt. Die Zukunft einer Sparkasse liegt insbesondere im Kreditgeschäft. Wir können uns über mangelnde Kreditnachfrage sicher nicht beschweren. Nicht ohne Stolz können wir behaupten, Finanzierer Nr. 1 in unserer Region zu sein.

Gibt es zwischen den Sparkassenverbünden im Rheinland und in Westfalen-Lippe eigentlich Mentalitätsunterschiede?

Die sind gar nicht so groß. Im Rheinland sind Düsseldorf und die beiden Kölner Sparkassen mit die größten Sparkassen in Deutschland. Hier gibt es jedoch mehr Institute. Und was die Regionen angeht. Im Rheinland steht der Karneval im Mittelpunkt, hier sind es die Schützenfeste, oder auch Kölsch und Alt und hier das Pils. Beeindruckt haben mich die Neujahrsempfänge in den verschiedenen Städten. Da habe ich richtig erlebt, wie Zusammenhalt hier gelebt wird. Auch in der Politik kann man unabhängig vom Parteibuch gut miteinander arbeiten. Ein Kirchturmdenken kann ich nicht feststellen, es gibt interkommunale Zusammenarbeit, auch wenn jeder Ort seine Besonderheiten hat und behält. Man kann gemeinsam etwas erreichen, ohne seine lokale Identität aufzugeben.

Welchen Eindruck haben Sie von der Wirtschaft im Hochsauerland?

Wir haben hier eine sehr gute Struktur. Es gibt hier, das nimmt man von außen vielleicht gar nicht so wahr, in verschiedenen Bereichen richtige Leuchttürme. Die geringe Arbeitslosenquote hat zwar den Nachteil, dass es für Unternehmen schwierig ist, Mitarbeiter zu rekrutieren. Andererseits gibt es hier eine unheimliche Treue der Mitarbeiter zu ihrem Unternehmen. Darauf sind auch die Unternehmen stolz, das gilt auch für uns selbst. Es ist gut, wenn man stolz auf das ist, was man tut. Was mich beeindruckt, ist das ehrenamtliche Engagement der Menschen hier, etwa in Vereinen, auch von unseren Mitarbeitern. Das macht ein Stück weit die Region und auch die Sparkasse aus.

Welche strukturellen Änderungen gibt es bei der Sparkasse?

Wir erleben aktuell größere strukturelle Veränderungen, geprägt von Niedrigzinsen und Digitalisierung. Auch das Kundenverhalten hat sich in den letzten Jahren drastisch geändert. Der Einzelhandel kann sicherlich ein Lied davon singen. Wir prüfen daher permanent unser Leistungsangebot, wir müssen sozusagen Tanker und Schnellboot in einem sein. Der Tanker steht für Solidität, Verlässlichkeit, für den Sturm gewappnet, auch für ein Stück Wertkonservativität. Das ist unsere Tradition, aus der wir kommen und die uns groß und stark gemacht hat. Auf der anderen Seite möchte der Kunde aber Serviceleistungen möglichst schnell, bequem und komfortabel abwickeln können, die vormals manuell und kostenintensiv ausgeführt werden konnten. Hierzu brauchen wir das Schnellboot. Auf unser Geschäftsmodell bezogen heißt das: Wir machen Angebote, die das Leben einfacher und leichter machen. Ein Bereich ist die Online Beratung via Skype, die es Kunden ermöglicht, selbst an den entlegensten Winkeln der Welt mit uns zu kommunizieren. Aber auch die klassische Filiale wird ihre Daseinsberechtigung behalten. Eine Sparkasse muss in den Orten Präsenz zeigen und die Nähe zu den Kunden pflegen.

Wie sieht es mit den Sparkassen-Events aus?

Es wird auch weiterhin Veranstaltungen geben. Da geht es um Kundenbindung, Kulturförderung und Lebensqualität in der Region. Als Sparkasse haben wir ja einen anderen Auftrag als eine Geschäftsbank. Es muss aber auch alles in einem vernünftigen Gleichgewicht bleiben. Wir müssen uns fragen: Passt das, was wir machen, noch zu den Rahmenbedingungen, die wir derzeit haben? Wir werden aber auch Neues machen, da gibt auch schon einige Ideen. Zum Beispiel in Brilon den Kindergarten-Cup zur Fußball-Europameisterschaft im Sommer. Ähnliches planen wir auch für andere Teile des Geschäftsgebietes. Es wird neue Impulse geben.

Welche Zukunft geben Sie dem Bargeld?

Bargeld wird es auch in Zukunft noch geben. Allerdings wird sich das Zahlungsverhalten noch mehr in Richtung bargeldlos entwickeln. So kann mit ApplePay und der integrierten Sparkassen-Kreditkarte bereits mit dem Smartphone bargeldlos bezahlt werden. Auch das kontaktlose Bezahlen von Kleinstbeträgen mit der Girocard wird immer beliebter. Die hohen Kosten für Banken und Unternehmen, die mit der Bargeldversorgung im Zusammenhang stehen, werden hier ein maßgeblicher Treiber in der Entwicklung des bargeldlosen Zahlens sein.

In jüngster Zeit häufen sich in der Bankenbranche Verbraucherklagen über Strafzinsen, Gebührenerhöhungen und Vertragskündigungen. Was ist bei der Sparkasse Hochsauerland los?

Wir bewegen uns immer im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und Regelungen. Auf die flächendeckende Berechnung von Verwahrentgelten haben wir bisher verzichtet und werden das auch in Zukunft tun. Allerdings beobachten wir hier die Entwicklung genau, um gegebenenfalls punktuell, bei größeren, sehr hohen Einlagen, zu reagieren. Es muss aber auch klar sein, dass das Bereitstellen von sicheren und bequemen Gelddienstleistungen nicht gratis ist. Wir bieten dem Kunden immer mehr für seine Kontogebühren. Gerade die Digitalisierung dieser Prozesse eröffnet viele Möglichkeiten. Alles wird mobiler, flexibler, bequemer, und das soll auch so sein.