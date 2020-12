Brilon: So zeigt die 37. Chronik die Corona-Pandemie

In einer Zeit, in der auch die Bürgerinnen und Bürger der alten Hansestadt auf so viel verzichten müssen, brauchen sie auf eines nicht verzichten, die Briloner Chronik. Alles was in Brilon und seinen 16 Dörfern im Jahr 2020 geschehen ist, hat Winfried Dickel wieder auf 224 Seiten in der 37. Ausgabe seiner beliebten Chronik festhalten, die am Donnerstag in der Volksbank Brilon, Büren, Salzkotten vorgestellt wurde.

Allerdings nur im kleinen Kreis, denn coronabedingt wohnten nur Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, die Vertreter der Volksbank, Thorsten Wolff und Ferdinand Klink sowie Franz-Josef Kemmerling von der gleichnamigen Druckerei der Präsentation durch Winfried Dickel bei.

Sicherlich wären die Vertreter der Politik und der Wirtschaft, der Vereine und Institutionen aus dem ganzen Stadtgebiet gerne an diesem Nachmittag dabei gewesen, doch die derzeit geltenden Bestimmungen ließen einen größeren Rahmen mit musikalischer Begleitung bekanntlich nicht zu, bedauerte der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Thorsten Wolff.

Hansetage sind im Sommer ausgefallen

Breiten Raum hätten in der Chronik 2020 sicherlich die 40. Hansetage im Juni eingenommen. Doch diese mit viel Engagement und Herzblut wohl einmalige Veranstaltung musste ausfallen. So würden die Hansetage in virtueller Form bestimmt in die Geschichte eingehen. Auch die beliebte Schnade, die nur von einigen Offiziellen von Stadt und St. Hubertus Schützenbruderschaft zumindest teilweise abgeschritten wurde, um der Tradition Rechnung zu tragen.

„Die 37. Briloner Chronik dürfte ein ganz besonderes Zeitdokument sein, da Covid-19 den Jahresablauf das Geschehen im Jahre 2020 weitestgehend bestimmt hat“, so der Stadtchronist.

Wie immer wird unter dem Datum in Wort und vielen Bildern berichtet, was alles in Brilon und Umgebung geschehen ist. Und das war nicht gerade wenig, obwohl so vieles ausgefallen ist.

Viele ehrenamtliche Aktivitäten festgehalten

Angefangen von Ausstellungen und Eröffnungen über die vielen ehrenamtlichen Aktivitäten bis hin zu den Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, der Kirche und dem Vereinsleben sowie einem Rückblick auf das Wetter. Berichte über Festlichkeiten, bis auf den Karneval, der ja noch vor dem ersten Lock-Down über die Bühne ging, sucht man dagegen fast vergebens. Doch so ganz ohne Schützenfest ging es dann doch nicht und wie die Schützen im kleinen Rahmen das ausgefallene Fest des Jahres feierten, darf natürlich nicht fehlen. Und wie gewohnt gibt es auch einen Rückblick auf das Jahr 1920.

Unverzichtbare Lektüre für die Bürgerinnen und Bürger

Thorsten Wolff bedankte sich nicht nur im Namen der Volksbank für das gelungene Werk, sondern allen, für die die Chronik eine unverzichtbare Lektüre ist. Wolff: „Viele Ereignisse haben stattgefunden, eben nur anders“. Trotz der Pandemie habe sich in ganz Brilon viel bewegt und es habe sich gezeigt, dass die Solidarität vor Ort beginne.

Da man sich den Menschen der Region verbunden fühle, habe die Volksbank einen Fonds in Höhe von 100.000 Euro für die Vereine bereitgestellt.

Auch für Bürgermeister Dr. Bartsch hat sich in diesen Tagen gezeigt, dass die Solidarität Hochkonjunktur hat. Zudem habe man neue Wege gefunden, um miteinander zu kommunizieren. Gerade die Berichte und Bilder über so viel Kreativität machten diese Chronik für die Bürgerinnen und Bürger von Brilon und seinen Dörfern ganz besonders wertvoll.

Die Chronik hält Neuerungen bereit

Auch in der Chronik 2020 ist etwas anders: Immer wenn das Symbol des Virus abgebildet ist, gibt es ganz besondere Informationen zur Pandemie zum Beispiel die Zahl Neuinfektionen an diesem Tag oder welche neue Hygienemaßnahmen in Kraft getreten sind.

Und auch „Huberta“, Brilons illegales Wappentier, kommt zu Wort: Immer wenn ihr Bild erscheint, gibt es Hintergrundinformationen zu geschichtlichen Ereignissen, unter anderem auch welche Seuchen einst die Stadt Brilon und seine Bürger heimsuchten.

Ab sofort ist die Chronik bei der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und dem Buchhandel erhältlich.