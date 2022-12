Brilon: Spektakulär - Wie dieses Auto dort landete

Brilon. Fünf Mal ist die Feuerwehr am Wochenende im Einsatz gewesen. Dieser Unfall wird ihnen wohl lange im Gedächtnis bleiben.

Die Feuerwehr in Brilon ist von Samstag, 17. Dezember, bis Sonntag 18. Dezember, fünf Mal im Einsatz gewesen, teilt diese in einer Pressemitteilung mit.

Defekter Sprinkler

Gegen 13.49 Uhr am Samstag rief zunächst ein defekter Sprinkler in einem Industriebetrieb „Hinterm Gallberg“ über die automatische Brandmeldeanlage den Löschzug Brilon auf den Plan. Nach Feststellung der Ursache, war der Einsatz rasch beendet.

Mülleimer brennen

Am Abend musste der Löschzug um 18.44 und 20 Uhr jeweils zu einem brennenden Mülleimer am Mühlenweg und „An der Jakobuslinde“ ausrücken. Im Anschluss an diese beiden Einsätze bei denen jeweils neun Einsatzkräfte eine knappe Stunde tätig waren, war erstmal bis zum frühen Sonntagmorgen Pause.

Radlader gerät in Brand

Da war die Nacht für die Briloner Brandschützer um 5.14 Uhr vorbei. In einem Industriebetrieb „Im Kissen“ war ein großer Radlader in Brand geraten.

Auto fliegt in Garten

Um 12.14 Uhr wurde die Feuerwehr dann zum fünften und wohl „spektakulärsten“ Einsatz alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein PKW von der Wittekindstraße ab, durchbrach einen Jägerzaun, rollte über das Dach einer Gartenhütte weiter und stürzte dann von dieser in einen Garten.

Der leichtverletzte Fahrer war bei Eintreffen der Feuerwehr bereits befreit und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Da der PKW sich in einer sicheren Position befand, beschränkten sich die Arbeiten der Feuerwehr auf das Kontrollieren von auslaufenden Betriebsstoffen und das Abklemmen der Batterie. Nach einer knappen Stunde war auch dieser Einsatz für die sechs Einsatzkräfte beendet.

