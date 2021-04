Brilon: Stadtbibliothek gewinnt den Lernraum-Preis

Brilon. Die Stadtbibliothek in Brilon fördert die Medienkompetenz für Erwachsene nach der Schule. Der NRW-Staatskanzlei gefallen die Medientage der Stadt

Das Konzept „Briloner Medientag“ wird als eines von drei Projekten von der NRW-Staatskanzlei ausgezeichnet. Zu Beginn des Jahres hatte die Stadtbibliothek Brilonsich mit ihrem Workshop-Programm „Medientag“ um den vom Land Nordrhein-Westfalen ausgeschriebenen Preis „#LernraumNRW“ beworben.

Mit dem Preis zeichnet die NRW-Staatskanzlei in diesem Jahr drei innovative Projekte aus, die in besonderer Weise die Medienkompetenz für Erwachsene nach der Schule fördern. Das Preisgeld beträgt je 5000 Euro. Die digitale Preisverleihung findet am 19. April statt.

Briloner Medientag als Veranstaltungsformat

Der BrilonerMedientag ist ein offenes, kostenfreies Veranstaltungsformat, das seit 2012 regelmäßig für Eltern, Großeltern, Erzieher/innen und Lehrer/innen angeboten wird.

Der Medientag hat zum Ziel, niedrigschwellig über neue Trends in der digitalen Medienwelt zu berichten, Medien auszuprobieren, ins Gespräch darüber zu kommen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Darüber hinaus dient der Medientag dazu, zu zeigen, dass Lernen und Leben mit Medien und der digitale Wandel zum Alltag gehören. Der Zielgruppe gelingt es, Potenziale von Medien verstehen zu lernen und eine eigene Position zu beziehen.

Digitale Spaltung der Gesellschaft

Der Medientag versteht sich als Format, das der digitalen Spaltung der Gesellschaft entgegenwirkt. Die Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer transportieren ihre Erfahrungen aus den Medientagen als Multiplikatoren in ihre jeweiligen Arbeitsumfelder. Damit kommen die erworbenen Kenntnisse indirekt auch den Kollegien in Kitas und Schule und somit Kindern zugute.

Alle zwei Jahre organisiert die Stadtbibliothek Brilon den Medientag in Form eines Workshop-Karussells. Es handelt sich um ein analoges Angebot, das bewusst auf die Begegnung, den Austausch und das Gespräch vor Ort setzt.

Bibliothek Brilon tauscht Erfahrungen aus

Die Bibliothek kooperiert mit den Partnern VHS, Sparkasse Hochsauerland, der Firma Hoppecke und dem DRK-Kindergarten Brilon. Es gilt, Ideen und Erfahrungen auszutauschen, im Ort vorhandene Ressourcen und Technik optimal zu nutzen und die Zielgruppe besser anzusprechen.

Die Dauer der Medientage variiert zwischen drei und sechs Stunden. Die Medientage haben sich inzwischen auch im kulturellen Veranstaltungsprogramm Brilons etabliert. Das Konzept sieht vor, dass Besucher mindestens an drei Workshop-Angeboten teilnehmen. Zwischendurch besteht Zeit für den zusätzlichen Austausch mit Dozenten und Teilnehmern. In der Regel werden die Medientage von 60 bis 130 Personen besucht.