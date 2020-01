Brilon startet neuen Anlauf zur Eingrenzung der Windkraft

Damit der Stadt Brilon „kein Schaden durch einen Zustand ohne Windkonzentrationszonen entsteht“, soll die Stadt ihren Flächennutzungsplan überarbeiten. Einen entsprechenden Antrag hat die Briloner Bürgerliste (BBL) zur Ratssitzung am kommenden Mittwoch eingereicht. Ziel ist die erneute Ausweisung von Konzentrationszonen.

Der Antrag trägt das Datum 20. Januar. Am vergangenen Montag hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster, wie ausführlich berichtet, der Normenkontrollklage von zwei Windrad-Betreibern stattgegeben und den Flächennutzungsplan für unwirksam erklärt.

Gemeinsames Ziel: Windrad-Wildwuchs verhindern

In dem von BBL-Fraktionssprecherin Christiana Kretzschmar unterzeichneten Antrag heißt es: „Die Stadt Brilon sollte jedoch auch weiterhin aktiv die Nutzung der Windenergie voranbringen und dabei ihre Planungshoheit behalten sowie ihre Steuerungsmöglichkeiten über die Ausweisung von Konzentrationszonen gemäß 35 Abs. 3 Satz 3 Baugesetzbuch nutzen, damit Windenergieanlagen nicht an ungeeigneten Stellen errichtet werden.“

Ohne ausgewiesene Konzentrationszonen können Windkraftanlagen als sogenannte privilegierte Vorhaben überall errichtet werden, sofern die einschlägigen Vorgaben beachtet werden. In diesem Zusammenhang werden immer wieder die „Bad Wünnenberger Verhältnisse“ herangezogen.

Auch Rederecht auf Tagesordnung

Im November 2016 hatte der Rat in einer denkwürdigen Sitzung, in der aufgrund der durch die Gemeindeordnung vorgegebenen Befangenheitskriterien nur neun der 39 Ratsmitglieder mitwirken konnten, vier Konzentrationszonen zur Nutzung von Windkraft ausgewiesen. Ziel der erneuten Flächennutzungsplanänderung, so Christiana Kretzschmar in dem Antrag weiter, sei es, „den Flächennutzungsplan in einem gesamträumlichen Planungskonzept unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung hinsichtlich der Windenergie zu überarbeiten und rechtssicher zu machen.“

Die Sitzung am kommenden Mittwoch, 29. Januar, findet im Bürgerzentrum/Kolpinghaus statt. Beginn ist um 17.30 Uhr. Darin geht es u.a. auch um die vom Verwaltungsgericht Arnsberg eingeforderte Neufassung des Rederechts im Rat und in den Ausschüssen.