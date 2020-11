Brilon startet wegen Corona Investitions-Offensive

800.000 Euro für Straßenbau in Scharfenberg, sogar 900.000 Euro in Madfeld, 800.000 Euro für die Straße am Haidknückel nach Petersborn, 990.000 Euro für den Kreisverkehr an der Jakobuslinde beim Schulzentrum, 1,15 Millionen Euro für den Umbau des Sportzentrums, 3 Millionen Euro für die neuen MINT-Räume am Gymnasium und die ersten 1,5 Millionen Euro für die Sanierung des Schulzentrums, 500.000 Euro für Radwege, 900.000 Euro für die Kindergärten in Altenbüren und Madfeld - es wird im kommenden Jahr in Brilon ordentlich gebuddelt und gebaut. Mit 23,5 Millionen Euro erreichen die Investitionen „nie gekannte Sphären“ - so Bürgermeister Dr. Christof Bartsch am Donnerstagabend bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs für das kommende Jahr.

Das sind die Eckdaten des Etatentwurfs 2021. Foto: Manuela Nossutta / Funkegrafik NRw

Dabei stehen erwarteten Einnahmen in Höhe von 71,76 Millionen Euro Ausgaben von 73,66 Millionen Euro gegenüber. Damit weist die Haushaltsplanung für das kommende Jahr erstmals seit 2016 wieder rote Zahlen aus. Wobei: Corona-bedingt rutscht auch das jetzt zu Ende gehende Haushaltsjahr ins Minus. Angesichts der Pandemie, der im Forstbereich eingebrochenen Erträge und der für das Krankenhaus erforderlichen finanziellen Anforderungen halte sich das Defizit „noch im Rahmen“, so der designierte Kämmerer Franz Heers.

Hohe Ausgleichsrücklage

Dank der hohen Gewerbesteuerkraft hat die Stadt eine rund 13,3 Millionen Euro starke Ausgleichsrücklage aufbauen können. Aus diesem Topf kann sie das Haushaltsdefizit für das kommende Jahr abdecken. Und es ist auch ein Puffer für später, denn die „Nachwehen“ der Pandemie und deren Folgen würden sich wahrscheinlich auch noch das übernächste Jahr in den kommunalen Finanzen niederschlagen, so Heers weiter.

9,7 Millionen Euro Kredite

Zur Finanzierung der Rekord--Investitionen plant die Stadt eine Kreditaufnahme von 9,7 Millionen Euro. Da mit diesen Schulden Investitionen vorgenommen werden, die auch „unseren Nachfolgern“ zugute kommen, sei es „gerechtfertigt, einen Teil des Schuldendienstes mit zu übergeben“, sagte Bürgermeister Dr. Bartsch. Außerdem unterstütze die Stadt Brilon damit die heimische Wirtschaft, die in den vergangenen Jahren „Träger der hohen öffentlichen Einnahmen“ waren. Dr. Bartsch: „Diese wechselseitige Verpflichtung ist in diesen Zeiten auch ein berechtigter Anspruch an die Stadt Brilon.“

Wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen will das Land bekanntlich kompensieren. Anhand der bisher bekannten Berechnungsparameter erwartet die Stadt für dieses Jahr etwa sieben Millionen Euro. Appell des Bürgermeisters: „Konsolidierung bleibt eine dauerhafte Aufgabe.“

Ausgaben für Geflüchtete steigen

Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass in Zukunft die Ausgaben für Geflüchtete stark steigen. Grund: Es gibt immer mehr Flüchtlinge mit Duldungs-Status. Drei Monate lang erhält dieser Personenkreis Unterstützung aus der Flüchtlings-Pauschale, danach gehen die Sozialleistungen auf die Stadt über..

Rat tritt Kompetenzen in Corona-Krise an Ausschuss ab Die Verabschiedung des Haushalts ist für den 15. Januar geplant. Bis Ende des Jahres tritt der Rat nicht mehr zusammen, da er einstimmig von der Möglichkeit Gebrauch hat, angesichts der Corona-Pandemie seine Zuständigkeit dem Haupt- und Finanzausschuss zu übertragen. Einen unbefristeten, nur an den laut Gemeindeordnung möglichen Verlängerungs-Automatismus lehnte der Rat ab.

Ärgerlich ist vor diesem Hintergrund, dass die Bezirksregierung gerade rund eine halbe Million Euro aus dieser Pauschale zurückfordere, wie Dr. Bartsch erwähnte. Der Bürgermeister sagte, dass diese Leistungen „ausfinanziert“ werden, also den Kommunen sichergestellt werden müssen, die Menschen und deren Integration werde man selbstverständlich begleiten.