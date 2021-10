Brilon: Statt Egge-Abtrieb „Herbstzauber"

Nachdem das Fest im vergangenen Jahr bereits ersatzlos ausfallen musste, organisierte der Dorfgemeinschaftsverein Rösenbeck in diesem Jahr den „Rösenbecker Herbstzauber“.

Rösenbeck. Rösenbeck im „Herbstzauber“: Statt Egge-Abtrieb gab es im zweiten Corona-Jahr wenigstens in der Schützenhalle Farbe und Folklore.

Statt des traditionellen Egge-Abtriebs hatte der Dorfgemeinschaftsverein von Brilon-Rösenbeck in diesem Jahr zum „Rösenbecker Herbstzauber“ in die Schützenhalle geladen - und der war ein großer Erfolg.

Vorsitzender Burkhard Stappert in seiner Begrüßungsrede: „Ein Leben in Rösenbeck ohne Karneval, Schützenfest und Egge-Abtrieb ist zwar möglich, macht aber nicht wirklich Sinn“. Da der Egge-abtrieb, wie man ihn mittlerweile weit über die Grenzen des Sauerlandes hinaus kennt, auch in diesem Jahr nicht durchgeführt werden konnte, wurde man kreativ. Rund 250 Gäste folgten der Einladung, eine vorherige Anmeldung mit personalisiertem Ticket war erforderlich.

Förderung durch das NRW-Programm „Neustart miteinander“

Das Fest wurde vom Dorfgemeinschaftsverein getragen und vom Land NRW durch das Programm „Neustart miteinander“ gefördert. Die Gäste kamen in Lederhosen und Dirndln in die herbstlich dekorierte Halle. Günter und Jonas Winkler alias das „Olmrausch-Duo“, bekannt von früheren Auftritten beim Egge-Abtrieb, sorgten für Stimmung und den musikalischen Rahmen.

Mittlerweile ein feste Größe im Veranstaltungskalender der Region: der Egge-Abtrieb in Rösenbeck. An der 25. Auflage in 2019 nahmen rund 40 Gruppen und etwa 600 Aktive teil. Foto: Joachim Aue

Das Hygienekonzept, die dezentrale Getränkeausgabe, der Einsatz eines Spülmobils für hygienisch einwandfreie Gläser sowie die Einhaltung der 3G-Regel waren maßgeblich für die sichere Durchführung des „Herbstzaubers“. Es war wichtig, den Einwohnern von Rösenbeck nach eindreiviertel Jahren mal wieder ein Dorffest zu bieten. Es gab unzählige glückliche Gesichter vom Anfang bis zum Ende.

Nachmittag für Familien, Kinder und Senioren

Ebenso wichtig war es, auch für Familien mit Kindern etwas anzubieten: So fand vorher am Nachmittag auf dem Schützenplatz bereits ein bunter Rummel mit Karussell, Hüpfburg, Kinderschminken, Süßigkeitenbude, Blasmusik des Rösenbecker Musikvereins, Streichelzoo und vielem mehr statt. Rund 250 Eltern, Kinder und Senioren waren da. Die Vereine des Dorfes beteiligten sich mit verschiedenen Aufgaben an dem rundum gelungenen Nachmittag.

Der Dank des Dorfgemeinschaftsvereins gilt allen, die an der Planung und Durchführung des Tages beteiligt waren. Das Zusammenspiel der Aktiven hat wunderbar funktioniert – wie man es aus dem Dorfleben in Rösenbeck kennt. Alle Beteiligten werden den „Herbstzauber“ als ein wirklich tolles Fest in Erinnerung behalten – freuen sich aber natürlich, wenn 2022 der Egge-Abtrieb wieder stattfinden kann.

