Brilon: Streit – Mann schleift Frau mit Auto über die Straße

Eine Frau wird in Brilon rund 50 Meter mit einem Auto mitgeschliffen. Am Steuer: Ihr Lebensgefährte.

Brilon. Ein Streit endet in Brilon für eine Frau schwer verletzt im Krankenhaus. Sie wird von ihrem Mann mit dem Auto über die Straße geschliffen.

In Brilon ist eine Frau schwer verletzt worden, nachdem sie von einem Wagen mitten in der Innenstadt 40 bis 50 Meter über die Straße geschliffen wurde. Am Steuer: ihr Lebensgefährte. Zeugen hatten den schrecklichen Vorfall mitbekommen und die Polizei alarmiert, sagte HSK-Polizeisprecherin Laura Burmann der WP. Sie hatten die verletzte Frau am Boden liegen sehen.

Am Montag gegen 22:30 Uhr wurden Beamte der Polizei in Brilon zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gerufen. Vorangegangen war nach Angaben der Polizei im Hochsauerlandkreis eine Auseinandersetzung zwischen einer 42-jährigen Frau und ihrem 38-jährigen Lebensgefährten. In der gemeinsamen Wohnung entwendete der Mann den Autoschlüssel seiner Lebensgefährtin. Als diese das Fehlen des Schlüssels bemerkte machte sie sich auf die Suche nach ihrem Auto und dem Briloner.

Mann hatte 0,6 Promille Alkohol im Blut

In der Straße „Eselskamp“ traf sie auf den Gesuchten mit dem Fahrzeug. Der 38-Jährige hielt an und öffnete das Fenster auf der Fahrerseite. Die Frau lehnte sich in ihr Auto, um den Schlüssel aus dem Zündschloss zu ziehen. Dabei fuhr der Briloner los und die Frau wurde einige Meter mitgeschliffen, bis sie schließlich auf die Fahrbahn fiel. Ohne Anzuhalten, entfernte sich der Fahrer vom Unfallort.

Die Brilonerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie liegt im Krankenhaus. laut Polizei besteht keine Lebensgefahr.

Der Briloner, ein Mann bulgarischer Herkunft, konnte im Rahmen der Fahndung durch die Beamten an der Altenbürener Straße angetroffen und festgenommen werden. Er befand sich am Dienstag in Gewahrsam der Polizei.

Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von circa 0,6 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Jetzt prüft die Polizei, welche Straftaten in Betracht kommen. Denn der Alkoholwert von 0,6 Promille lasse nicht zwangsläufig auf eine fehlende oder verminderte Zurechnungsfähigkeit schließen.

