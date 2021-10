Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in einer Klinik.

Unglück Brilon: Sturz mit E-Bike – Frau mit Hubschrauber in Klinik

Brilon. Eine 56 Jahre alte Frau stürzt in Alme bei Brilon mit ihrem Pedelec. Sie verletzt sich schwer. Ein Rettungshubschrauber wird angefordert.

Laut Angaben der Polizei stürzte die Frau am Freitagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache. Sie war gegen 16:40 Uhr in Brilon-Alme, Almerfeld in Fahrtrichtung Landstraße 637, unterwegs.

Bei dem Unglück verletzte sich die 56-Jährige schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, so die HSK-Polizei. Es bestehe nach jetzigem Stand keine Lebensgefahr.

