Unfassbar: In Brilon Hoppecke wurden an einem Auto die Bremsleitungen durchtrennt.

Polizei Brilon: Täter durchtrennen in Hoppecke an Pkw Bremsleitungen

Brilon-Hoppecke. Nicht zu fassen: Im Brioner Ortsteil Hoppecke hat ein Täter an einem Auto die Bremsleitungen durchtrennt. Das weiß die Polizei über den Fall:

Alle vier Bremsleitungen hat ein Unbekannter in der vergangenen Woche an einem in der Birkenstraße in Hoppecke abgestellten Pkw durchtrennt.

Tat passiert am Samstag

+++ Wie hat die Pandemie unser Leben und unseren Alltag veränder? Machen Sie mit bei unserem großen Corona-Check für den Altkreis Brilon unter www.wp.de/Corona-Check +++

Bei dem Wagen handelt es sich um einen schwarzen Opel. Als Tatzeitraum gibt die Polizei Freitagnachmittag 17.45 Uhr bis Samstagmittag 13 Uhr an.

Polizei bittet um Hinweise

Zu diesem Zeitpunkt wollte die Fahrerin den Wagen benutzen. Beim Anfahren merkte sie, dass etwas mit den Bremsen nicht in Ordnung war.

Wie die Polizei mitteilt, habe die Fahrerin den Wagen mit der Handbremse gefahrlos zum Stehen bringen können.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Brilon unter 02961-90200.

Täglich wissen, was im Altkreis passiert: Hier kostenlos für den WP-Brilon-Newsletter anmelden!