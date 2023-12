Brilon: Taxi fährt gegen Leitpfosten - keine Verletzten

Brilon. Die Feuerwehr Brilon war an den Weihnachtstagen bei zwei Unfällen im Einsatz, bei denen die Alarmierung über e-Call erfolgt ist.

Die Feuerwehr Brilon wurde am 1. und am 2. Weihnachtsfeiertag zu zwei Verkehrsunfällen mit eingeklemmten Personen über das E-Call Notrufsystem alarmiert. Am 25. Dezember wurden zunächst die Löschgruppen Rösenbeck, Thülen und Madfeld sowie der Löschzug Brilon zu einem Verkehrsunfall an das Rösenbecker Kreuz gerufen. Dort waren zwei Pkw im Kreuzungsbereich zusammengestoßen. Alle Insassen konnten ihre Fahrzeuge selber verlassen, drei Personen wurden leicht verletzt. Zur Unfallursache und zur Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag gab es einen Verkehrsunfall am Rösenbecker Kreuz. Dort waren zwei PKW im Kreuzungsbereich zusammengestoßen. Foto: Feuerwehr Brilon

Taxi kommt von Fahrbahn ab

In der Nacht zum 2. Weihnachtstag gab es um 3.42 Uhr erneut Alarm für die Löschgruppe Hoppecke und den Löschzug Brilon. Ein automatischer eCall Notruf kam von der B 251 zwischen Petersborn-Gudenhagen und Brilon-Wald. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren auch hier keine Personen mehr im Fahrzeug. Ein mit fünf Personen besetztes Taxi war von der Fahrbahn abgekommen genau mittig vor einen Leitpfosten gefahren. Durch den Aufprall des PKW unmittelbar an einem Notfallsensor lösten die Airbags aus und der eCall wurde abgesetzt. Das Fahrzeug selbst wurde nur gering beschädigt. Die Insassen wurden nicht verletzt. Auch hier liegen keine Angaben zu Unfallursache und Höhe des Sachschadens vor.

