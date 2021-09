Brilon: Theaterstück verzaubert Besucher auf dem Schulhof

Vor allem die mittelalterliche Kleidung der Darstellerinnen und Darsteller sorgte für die richtige Atmosphäre auf dem Schulhof der Heinrich-Lübke-Schule in Brilon.

Brilon. „Märchenhaft, feenhaft“ wurde es am vergangenen Wochenende auf dem Schulhof der Heinrich- Lübke-Schule im Steinweg in Brilon. So war es:

Mit der Einbeziehung mittelalterlicher Motive in diesem Jahr passt dieses Motto jedoch auch heute, meint Susanne Lamotte, die die musikalische Leitung übernahm. „Die Abendstimmung zum Zeitpunkt der Aufführung, die Dämmerung, der Tag, der zu Ende geht... Es gibt mehrere Metaphern, die die Zeit symbolisieren und daher gut zu dem Motto passen“, so Lamotte.

Zusammen mit Beate Ritter, die für den Bereich Schauspiel und Sprache verantwortlich war, sowie Cornelia Mündelein, deren besonderes Steckenpferd das Tanzen ist, entwickelte sie das Konzept für das Stück. „Es gab aber keine Handlung als solche“, erklärt Lamotte. Vielmehr seien auch durch die interdisziplinäre Arbeit „verschiedene Bilder entstanden“. Trotz vieler Vorbereitung sei vieles im „Fluss und Flow“ frei improvisiert worden.

Theater in Brilon mit Improvisations. Foto: Max Janneh

Als Bühne wurde dabei der gesamte Schulhof genutzt. Viele verschiedene Bilder und Szenen entstanden dabei in der Tat. So wurden neben verschiedenen klassischen, thematisch passenden Abendliedern wie „Nun ruhen alle Wälder“, „Der Mond ist aufgegangen“ oder „Es geht ein dunkle Wolk“ und Volksliedern aus Nordeuropa und Russland auch Texte von Shakespeare, Gombrink oder Kästner vorgetragen.

Mittelalterliche Kleidung

Die Briloner Chorwerkstatt war dabei ebenso vor Ort wie Tänzerin Sarah Theile, die in einem beleuchteten, zartrosa Kleid einen Soloauftritt vorführte, oder auch Gitarrist Heinrich Bohnenkämper, der zum Beispiel „Nohing else matters“ von Metallica spielte.

Theater in Brilon - auf dem gesamten Schulhof. Foto: Max Janneh

Auch die sehr authentisch wirkende, mittelalterlich Kleidung der zahlreichen Darsteller verdient besondere Beachtung. Neben einigen Leihgaben der Freilichtbühne Hallenberg waren sämtliche Kostüme von der Gewandschneiderei Brilon, die sich ursprünglich eigens für die Briloner Hansetage gegründet hatte, selbst genäht worden. Und so fühlte man sich zwischen Marktfrauen, Nachtwächtern und Co tatsächlich in der Zeit zurück versetzt.

„Unser Wunsch war es, dass die Leute mal eine Stunde nicht an Corona denken und einfach mal zur Ruhe kommen“, sagt Susanne Lamotte. Man habe daher auch bewusst auf Mikrofone verzichtet, um den Geräuschpegel möglichst niedrig zu halten - „Auch auf die Gefahr hin, dass man nicht alles versteht.“

Die eigentliche Botschaft des Abends sei schließlich die ruhige, friedliche Atmosphäre selbst gewesen, die in Zeiten von Corona und anderen Krisen leider oft viel zur kurz komme.

