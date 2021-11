Brilon: Transporter überschlägt sich nach Kollision mit Baum

Brilon. Ein junger Briloner ist am Montag Morgen auf der B7 Richtung Altenbüren unterwegs, als er sich mit seinem Transporter überschlägt.

Wie die Polizei im Hochsauerlandkreis am Dienstag mitteilte war der junge Mann aus Brilon am Montag gegen 7:15 Uhr mit einem Transporter in Brilon auf der B7 in Fahrtrichtung der Kreuzung Lederke unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Überschlag- 21-Jähriger schwer verletzt

Der 21-jährige Briloner kollidierte mit seinem Transporter mit einem Baum und überschlug sich. Er wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus

