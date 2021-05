Brilon: Turnhalle an der Jakobuslinde wurde beschmiert

Brilon. Unbekannte Täter machten sich an der Turnhalle an der Jakobuslinde in Brilon zu schaffen. Der Hausmeister wurde auf die Tat aufmerksam.

Farbschmierereien an der Turnhalle an der Jakobuslinde in Brilon meldete der dortige Hausmeister am Dienstag der Polizei. Unbekannte Täter hatten zwischen Freitagabend und Montagmorgen mehrere Schriftzüge in schwarzer Farbe auf die Rückseite des Gebäudes gesprüht. Hinweise zu den Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Täglich wissen, was im Altkreis passiert: Hier kostenlos für den WP-Brilon-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon