Brilon: Überwachungskamera filmt Einbrecher mit Kapuze

Eine Kamera filmte den Täter in Brilon beim Einbruch.

Brilon. Ein Einbrecher zerschlägt die Scheibe einer Terrassentür und dringt in den Rohbau eines Gebäudes in Brilon ein. Eine Kamera filmt den Täter.

Am Sonntag gegen 22 Uhr zeichnete laut Polizeiangaben eine Überwachungskamera einen Einbrecher auf der Straße „In der Lüttmecke“ in Brilon auf.

Der Täter war durch eine eingeschlagene Terrassentür in einen Rohbau eingebrochen. Hier entwendete er mehrere Werkzeuge und ein schwarz-organgenes E-Bike der Marke„Giant“.

Täter vermutlich ein Mann

+++ Sie wollen wissen, was in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Hallenberg passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an +++

Bei dem Täter handelt es sich vermutlich um einen Mann. Dieser trugeine helle Oberbekleidung mit Kapuze.

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiin Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.