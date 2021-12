Brilon: Unbekannte brechen in Mehrfamilienhaus ein

Brilon. Die Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen. In Brilon brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus ein und konnten unerkannt flüchten.

Am Montag gegen 18 Uhr versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Grimmestraße in Brilon einzubrechen. Möglicherweise wurden die Täter beim Aufhebeln einer Terrassentür durch eine Anwohnerin gestört. Sie konnten unerkannt flüchten.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

