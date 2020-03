Brilon: Straßen nach Unfall auf der B 251 wieder frei

Brilon. Nach einem Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen in Brilon auf der B 251 gab es auf der Strecke Straßensperrungen. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen war es am Dienstagmittag in Brilon gekommen. Eine 59-jähriger Mann aus Brilon ist dabei schwer verletzt worden. Er war beim Eintreffen der Rettungskräfte aber ansprechbar, wie die Polizei mitteilt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Was genau zu dem Unfall geführt hat, ist derzeit noch nicht bekannt.

Auf der B 251 kam es durch den Unfall im Bereich der Kreuzung mit der Hoppecker Straße zu Verkehrsverzögerungen und kurzfristigen Sperrungen.