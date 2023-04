Brilon: Upcycling statt wegwerfen – Aus Alt mach Neu

Ein alter Stiefel als Blumentopf? Das kann echt schick aussehen. Briloner Schüler sollen jetzt auch Nachhaltigkeit lernen.

Brilon. Kinder und Schüler aufgepasst! Am 1. Mai startet der Kreativ-Wettbewerb „Das ist doch (k)ein Müll“ für alle Kindergärten und Schulen. Am 10. und 11. Mai geht es für die Grundschüler und alle sechsten Klassen an Briloner Schulen zum zweiten Mal auf den Biparcours, eine digitale Schnitzeljagd durch die Stadt.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Organisator ist das „Bildungsnetzwerk Brilon nachhaltig“. Zum außerschulischen Lernen anregen und nachhaltiges Denken in den Unterricht zu integrieren, das sind nur zwei Ziele dieses Zusammenschlusses aus Personen und Orten, die zum „Machen“ im Sinne der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele bewegen wollen. Weitere Mitmachende unbedingt erwünscht!

Ziele der UN-Charta

Es geht dem Bildungsnetzwerk – ganz nach den Zielen der UN-Charta, denen auch Deutschland zugestimmt hat – nicht nur um umweltbewusstes Verhalten, sondern um Toleranz, Gleichberechtigung, hochwertige Bildung und vieles mehr. „Wir haben einfach Lust darauf, daran mitzuwirken, dass sich die Einrichtungen dem Thema Nachhaltigkeit nähern“, sagt Sprecherin Steffi Evers. Sie ist gemeinsam mit ihrem Team aus Umweltpädagogen und Mitarbeitern der Stadt Brilon einfach Feuer und Flamme für die Initiative. Außerdem dabei sind – neben gut einem Dutzend außerschulischen Lernorten - bis dato: Friedel Schumacher (Brilon natürlich), Ute Hachmann (Stadtbibliothek und Schulamt), Christina Hoppe (Schulamt), Lehrer Florian Kretzschmar und Manuela Buchau (Stadtarchiv, Naturschule Hochsauerland Bruchhausen).

Lesen Sie auch: HSK: Mehr Arbeitslose im April - Zwei Gründe für Anstieg

„Das Netzwerk ist für mich die Antwort auf genau das, was mich als Lehrerin und als Mutter bewegt: Das Gefühl, das man was anbieten will auf all die Fragen, die aufkommen. Ich möchte nicht, dass die Kinder mir später mal sagen: „Wie, mehr habt ihr nicht gemacht? Nur diskutiert, sonst war nichts los?“, betont Steffi Evers. „Das Netzwerk kann etwas sein, das Früchte trägt, hier vor Ort. Es macht mir total viel Freude, hier aktiv zu sein. Und ich hoffe, dass wir noch mehr Menschen finden, die ähnlich denken, mitmachen“, sagt die 35-jährige Lehrerin für Biologie und Deutsch an der Marienschule.

Lesen Sie auch: Winterberg: Debatte um Schneekanonen im Bundestagsausschuss

Aus wertlos wird wertvoll, aus alt mach neu

Mit Armbändern wirbt das Bildungsnetzwerk bei seinen Aktionen für sich. Foto: Bildungsnetzwerk Brilon nachhaltig

auch später, im Rahmen des Altstadtfestes Brilon findet die Preisverleihung statt. Gruppen, Klassen oder einzelne Kinder sind herzlich eingeladen daran teilzunehmen. Abgabe: bis zum Ende der Sommerferien in der Stadtbibliothek.

Digitale Schnitzeljagd

Letztere ist neben dem Haus Hövener oder dem Kneipp-Garten ein außerschulischer Lernort, der zum Netzwerk gehört. Alle drei werden – so viel sei verraten – auch ein Anlaufort bei der digitalen Schnitzeljagd, dem Biparcours, sein. Im Jahr 2022 waren alle angeschriebenen Klassen dabei und auch in diesem Jahr sieht es schon wieder gut aus. „Dabei bringen die Schüler Endgeräte mit, vor allem iPads. Über die Biparcours-App gilt es dann Aufgaben auf einer Strecke zu lösen, die von unseren Netzwerk-Partnern gestaltet wurde. „Im besten Fall sagt anschließend ein Lehrer, die Waldpädagogin Susanne Kunst laden wir doch gern mal in den Unterricht ein!“, sagt Steffi Evers. Am meisten bleibe doch der Unterrichtsstoff hängen, bei dem die Schüler selbst agiert hätten. „Ganz neu bei uns im Boot ist zum Beispiel der Naturpark Diemelsee. Benedikt Wrede macht mit dem Umwelt-Mobil beim Biparcours mit. So erfahren die Schulen auch, dass es existiert. Das Mobil kann auf den Schulhof kommen, Themen können bearbeitet werden!“

Lesen Sie auch:600 Medikamente fehlen: „Weinende Mütter in der Apotheke“

Angebote für Schulen

Große Würfel mit den 17 Nachhaltigkeitszielen zum Ausleihen für die Schulen oder auch kleine „Tu-Du’s“-Kärtchen mit leichten Ideen, die zum direkten Machen anregen, bietet das Netzwerk darüber hinaus an. Es ist aus einer Nachhaltigkeitsinitiative der Stadt entstanden, war u.a. schon auf dem Briloner Marktplatz mit seinem Glücksrad präsent und hat richtig Fahrt aufgenommen, seitdem die Stadt über Christina Hoppe (Schulamt) die Verwaltung übernommen hat.

„Wenn die Schulen einen Partner über unser Netzwerk finden, brauchen sie nur noch die organisatorischen Aspekte zu übernehmen“, betont Steffi Evers. Und sie freut sich über weitere Mitstreitende: „Gerne auch Schüler, die ihre eigene Perspektive einbringen können!“

Treffen: etwa einmal im Monat, im Rathaus oder in der Stadtbibliothek, Kontaktaufnahme und alle Infos zum Netzwerk: www.brilon.de/leben-in-brilon/bildungsnetzwerk-brilon-nachhaltig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon