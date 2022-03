Brilon: Verein „Kunterbunt“ feiert Jubiläum mit neuem Angebot

Brilon. Der Briloner Verein „Kunterbunt e.V.“ feiert sein 5-jähriges Bestehen und blickt bereits auf viele tolle Projekte zurück. Ein neues steht nun an:

Fünf Jahre sind noch keine lange Zeit. Aber der gemeinnützige Verein „Kunterbunt e.V.“ schrieb in dieser kurzen Zeit schon eine Erfolgsgeschichte, auf die heute alle Mitglieder mit Stolz blicken können. Unglaublich viele Projekte im Raum Brilon wurden in Angriff genommen und gemeinsam realisiert.

Lesen Sie auch: Frontal-Unfall bei Brilon: Spezialteam der Polizei ermittelt

Ehrenamtliche mit großem Engagement

Nach der Gründungsversammlung am 9. Januar 2017 mit 31 Personen, ging es im Februar 2017 unter der ersten Vorsitzenden Barbara Harding sofort an den Start. Schon bei der Flüchtlingswelle 2015 begann die aktive Hilfeleistung bei der Bewältigung der Unterbringung und Alltagsproblemen, wie Bereitstellung von Wohnraum, Bekleidung, Verbesserung der Sprachkenntnisse und sozialer Kontakte. Anfangs nutzte der Verein ein Lager (An der Schützenhalle 18) für noch gebrauchsfähige Kleidung, sonstigen Textilien und Spielzeug. Im Februar 2017 wurde ein neuer Verkaufsladen an der Friedrichstraße 10 angemietet, der schon im März eröffnet werden konnte. Dort gibt es jetzt drei Verkaufsräume für Kinder-, Damen- und Herrenkleidung, Spielwaren, Haushaltsartikel und Heimtextilien.

Spendenbereitschaft

Ermöglicht wurde das durch die Spendenbereitschaft der Bevölkerung. Ein großes Team von Ehrenamtlichen sortiert regelmäßig mit großem Engagement gespendete Sachen, platziert sie in Regalen und dekoriert das Schaufenster dieses Second-Hand-Shops „Von Brilonern zu Brilonern“ mit schönen Artikeln. Er ist längst an drei Tagen in der Woche zum Treffpunkt für Kunden geworden, die schauen, stöbern, plaudern und gerne etwas mitnehmen. Gebrauchtes sei inzwischen für breite Schichten der Bevölkerung attraktiv geworden, erklärte Anna Vössing (2. Vorsitzende). Wichtig sei den Kund*innen dabei auch der Wunsch, nachhaltig mit den Ressourcen der Erde umzugehen. Mit dem Verkaufserlös wurden schon viele soziale Projekte vor Ort unterstützt, wie Kindergärten, Seniorenheime, Caritas Warenkorb uvm.

Lesen Sie auch:Pole (46) meldet in Brilon auf Scheinfirma 50 Fahrzeuge an

Handarbeits- und Sprachcafé

Parallel dazu betreibt der Verein seit Februar 2017 ein internationales Handarbeitscafé „Miteinander durch gemeinsames Tun“ im evang. Gemeindezentrum (An der Kreuziger Mauer 2). Alle 14 Tage treffen sich hier Brilonerinnen und Frauen, die hier eine zweite Heimat gefunden haben, zum Nähen und Stricken in geselliger Runde. Es begann mit einer Handvoll Frauen und einer von der Idee begeisterten Schneidermeisterin, gespendeten Nähmaschinen, Stoffen und Wolle. Längst kommen bis zu 30 Frauen unterschiedlicher Nationalitäten aller Generationen. Zu den ersten Projekten gehört ein farbenprächtiger Quilt, dessen Reise 2019 im Foyer des Briloner Rathauses begann und jetzt im Foyer der ev. Kirche bewundert werden kann.

Das nächste Projekt waren die „Zelte der Begegnung“ mit der Künstlerin Ute Lennartz Lemneck für die Internationalen Hansetage 2020. Drei Tipis entstanden, die jedes Jahr gemeinsam mit der Stadt Brilon für die gesamte Bevölkerung aufgebaut werden. Eine „Tipi-Reparaturgruppe“ achtet darauf, sie am Aufstellungsplatz vor Beschädigungen zu schützen und im Winter wieder instand zu setzen.

Neu ist ein Sprachcafé, in dem jedes Treffen unter einem gemeinsam abgestimmten Thema steht, das von allen Seiten beleuchtet und lebhaft erörtert wird. Im Miteinander-Tun haben die Beteiligten festgestellt, dass der eine oder andere gerne mehr über Land und Leute wissen möchte. So entsteht auch ein Gefühl tiefer Verbundenheit zwischen den Menschen verschiedener Nationen.

Auch im Handarbeitscafé freuen sich die Aktiven über jeden, der einfach einmal vorbeikommt. Stricken und Nähen sind uralte Handwerkstechniken in der ganzen Welt. Vielleicht haben Leser*innen noch ein Nähkästchen der verstorbenen Mutter oder schöne Naturstoffe und Wolle, die sie vorbeibringen möchten.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Repair-Café jeden ersten Freitag im Monat

Ein Hit wurde das im März 2018 etablierte RepairCafé in der Stadtbibliothek. „Die Rohstoffe unserer Erde sind zu kostbar, um sie nicht mehrfach zu nutzen oder für andere Dinge wiederzuverwenden. Getreu der Recycle-Devise „Flicken statt entsorgen“ oder „Zerlege alte Sachen, bevor du sie entsorgst und nutze, was noch brauchbar ist, wirkt das RepairCafé dem Alltagstrend der Welt entgegen, kostbare Rohstoffe wegzuwerfen“, betonte Gunter Kotthoff. Genutzt wird der Werkraum der Stadtbibliothek an jedem 1. Freitag-Nachmittag eines Monats für Instandsetzungsarbeiten gebrauchter Gegenstände aus dem Haushalt, Spielzeug, Elektro, Unterhaltungs-Elektronik und Möbel. Fachleute und geübte Autodidakten stehen lernwilligen Eigentümern mit Rat und Tat zur Seite. Ihre Erfahrungen werden auch im Nähcafé, Tipi-Zusammenbau, Reparaturen oder im Lager- und Verkaufsraum genutzt.

Die Besitzer defekter Teile können unter fachlicher Anleitung erlernen, Dinge zu reparieren. Die Wartezeit lässt sich bei Kaffee und Tee bei Gesprächen verkürzen. Leider bremste die Pandemie das Angebot aus.

Der Verein sucht immer Technik-Interessierte Ruheständler, die ihre Kenntnisse für die Allgemeinheit einbringen möchten. Wer mitmachen möchte, kann sich gerne beim Verein melden: Email an kunterbunt-brilon@gmx.de oder einfach vorbeikommen.

Die Bankverbindungen des gemeinnützigen Vereins „Kunterbunt e.V. Brilon“ für Spenden:

• IBAN: DE05- 4165 1770 000 0322 bei der Sparkasse Hochsauerland

• IBAN: DE08- 4726 1603 7904 2202 00 bei der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

• Stichwort: „FLÜCHTLINGE“

Aufruf aus aktuellem Anlass: Barbara Harding (1. Vorsitzende) bittet alle Bürger*innen, „den auch bei uns in Brilon zu erwartenden Flüchtlingen aus der Ukraine mit Kleidung, Kinderwagen und Spielzeug zu helfen.“ Jegliche Unterstützung, auch tatkräftige, wird jetzt dringend gebraucht und auch ohne Vereins-Mitgliedschaft gerne angenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon