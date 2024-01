Brilon: Verletzte nach Frontal-Crash zwischen Kleinwagen

Bei dem Verkehrsunfall Kreuzung Nehdener Weg / Am Patbergschen Dorn wurden Menschen verletzt.

Brilon. In Brilon stoßen an der Kreuzung Nehdener Weg / Am Patbergschen Dorn zwei Autos zusammen. Es gibt Verletzte. Die Straße muss gesperrt werden.

Die Feuerwehr Brilon war am Mittwochabend (10. Januar) bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Nehdener Weg / Am Patbergschen Dorn im Einsatz. Dort waren gegen 17:35 Uhr zwei Kleinwagen im Kreuzungsbereich beim Abbiegen frontal kollidiert. Beide Fahrerinnen verletzten sich bei dem Unfall und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr führte bis zum Eintreffen der Rettungswagen die Erstversorgung der Verletzten durch. Nachfolgend wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen, die Straße gesperrt und die Einsatzstelle ausgeleuchtet.

Sieben Feuerwehrkräfte waren bis 19:30 Uhr im Einsatz. Zur Unfallursache und zur Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

