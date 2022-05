Brilon-Wald feiert doppelt: Die große Programm-Übersicht

Brilon-Wald. Besonderes Wochenende vom 20. bis 22. Mai in Brilon-Wald: Vor 175 Jahren wurde das Tal besiedelt, vor 150 Jahren fuhr die erste Dampflok in ein.

Der kleine Ort lässt es vom 20. bis 22. Mai richtig krachen: Brilon-Wald lädt gleich zu zwei ganz besonderen Dorfjubiläen ein: 175 Jahre Talbesiedlung (Gebiet des heutigen Dorfes) und gleichzeitig 150 Jahre Bahnhof Brilon-Wald, in den vor 150 Jahren die erste Dampflok einfuhr. Ungefähr das ganze Dorf mit seinen rund 431 Seelen ist an der Vorbereitung des dreitägigen Jubiläumsfestes beteiligt. Ortsvorsteherin Ariane Drilling und ein mehrköpfiges Festkomitee der Dorfvereine haben, gemeinsam mit Friedel Schumacher (BWT-Brilon Natürlich) und Einbeziehung der Naturschule Hochsauerland, ein großes Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt organisiert.

Geschichten werden anschaulich in vielen Mitmachaktionen praktisch dargestellt

Gefeiert wird im Schützenhallenbereich, denn da oben am und im Wald kann authentisch alles stattfinden, was früher im Wald geschehen ist und einst das Geschehen im kleinen Försterdorf bestimmte. In Holzhütten wird die geschichtliche und industrielle Entwicklung des Dorfes dargestellt, von der Lohmühle bis zum Eintreffen der ersten Dampflok am 11. Mai 1872 im Waldbahnhof. Das Dorf hat schon viel erlebt. Alle Geschichten werden anschaulich in vielen Mitmachaktionen praktisch dargestellt.

Der Startschuss fällt Freitag 16 Uhr: Dann wird es sehr spannend für die Kinder. Sie dürfen mit dem Meilerteam Hoppecke zwei kleine Meiler aufbauen und anzünden. Dazu gibt es musikalische Unterhaltung durch den Musikverein Alme. Der Samstag beginnt mit einen Dorfrundgang „Blaue Schilder“.Ab 10 Uhr werden Schützenhalle und Hütten geöffnet und den ganzen Tag gibt es ein super Unterhaltungsprogramm. Ein Rothaarsteig Ranger kommt und ein Rückepferd wird vorführen, wie mühsam früher Baumstämme aus dem Wald gezogen werden mussten. Gespannt darf man sein, ob die Bänkelsängerei Padberger Spielleute mit „Rücken Bücken“ darauf anspielt. Freuen werden sich die Kinder über Lamas und einen Esel. Für Kinder jeden Alters haben sich „Brilon natürlich“ und der Verein zur Förderung der Kinder- und Jugendgemeinschaft Brilon-Wald viele spannende Sachen einfallen lassen. Da gibt es Kunst im Wald und der Kindergarten „Die Waldwichtel“ hat spannende Angebote. Während sich die Erwachsenen in naturnaher Umgebung mit Leckereien verwöhnen lassen können, ist der Nachwuchs bestens beschäftigt.

Brilon-Walder-Partynacht am Samstag

Am Samstag ist auch der offizielle Teil des Jubiläums für 12.30 Uhr geplant. Hier wird der Schirmherr Dirk Wiese (MdB), Bürgermeister der Stadt Brilon Dr. Christof Bartsch, der Festredner Winfried Dickel, sowie die Ortsvorsteherin von Brilon-Wald, Ariane Drilling alle Gäste herzlich begrüßen. Schon vorher gibt es die Möglichkeit, sich bei einem Dorfrundgang die Geschichte von Brilon-Wald hautnah erzählen zu lassen.

Der Sonntag wird mit einem ökumenischen Gottesdienst eingeleitet, bei dem die Briloner Jagdhornblaser spielen. Danach beginnt ein Frühschoppen und Bogenschießen, kreative Holzarbeiten mit der Motorsäge, Spielaktionen und Infos zum Rothaarsteig und die Briloner Waldfee Zoe Tilly kommt. Auch der der Fanfarenzug Brilon 1959 spielt an diesem Nachmittag und die Brilon-Walder Musikkinder zeigen ihr Können. Um 16:30 Uhr klingt das Fest mit der Meileröffnung unter Mitwirkung der Hoppecker Nachtwächter aus.

Getoppt wird das Musikprogramm von abendlichen Highlights: Freitagabend sollte das Sauerlandkabarett „Twersbraken“ unterhalten, musste aber aus gesundheitlichen Gründen den Aufritt absagen. Jetzt wird Cilli Alperscheidt die Besucher zum Lachen bringen. Samstag beginnt die Brilon-Walder-Partynacht mit der Band „Soundpark“ und DJ Hans. Tischreservierungen für Gruppen bis 16 Personen sind kostenlos unter tischreservierung@brilon-wald.de möglich.

Karten für Cilli Alperscheid (statt Twersbraken, bereits gekaufte Karten gelten natürlich) gibt es im Landhotel Menke, Schlosshotel Brilon-Wald, Waldbahnhof Sauerland, BWT Brilon, Vorverkauf: 16 Euro, Abendkasse: 18 Euro, Einlass: 19 Uhr.

