Die Fahne am Waldfreibad Gudenhagen: Am 3. Juni geht der Freibadspaß los.

Freibad Brilon: Waldfreibad in Gudenhagen öffnet zur Saison 2023

Der Sommer ist da – und das Waldfreibad in Brilon-Gudenhagen öffnet. Die Öffnungszeiten des Freibads und was Sie sonst noch wissen sollten.

Brilon-Gudenhagen. Unbeschwerter Spiel- und Badespaß für Groß und Klein – das städtische Freibad in Brilon-Gudenhagen startet am Samstag, 3. Juni, in die Sommersaison. Das Bad ist von montags bis freitags ab 6.30 Uhr durchgehend bis 19 Uhr geöffnet. Samstags und sonntags jeweils von 9 Uhr bis 19 Uhr. Der späteste Einlass ist 30 Minuten vor der Schließung des Bades. Aus versicherungstechnischen Gründen wird darauf hingewiesen, dass das Betreten des Freibades außerhalb der genannten Öffnungszeiten verboten ist.

Die Eintrittskarten sind an der Kasse erhältlich. Die Inhaber von Familienkarten und der Sauerlandcard erhalten entsprechende Ermäßigungen auf die Einzelkarten. Besitzern von Saisonkarten kann keine Garantie auf Einlass gegeben werden, wenn die Besucherkapazität schon ausgeschöpft ist.

Ampelsystem zeigt, wie voll es im Waldfreibad ist

Die Wassertemperatur des Freibades ist in gewohnter Form der Internetseite der Stadt Brilon, www.brilon.de, entnehmbar. Die Temperatur wird, mit Ausnahme der Wochenenden und an Feiertagen, regelmäßig aktualisiert.

Um zu informieren, ob die Besucherkapazität – besonders an heißen Sommertagen – vielleicht schon ausgeschöpft ist und unnötige Anreisen zum Bad vermieden werden können, bieten die Stat auf ihrer Homepage eine Online-Ampel zum Einsehen an. Steht diese Ampel auf „Rot“, ist das Besucherkontingent leider schon ausgeschöpft. Steht die Ampel auf „Grün“, stehen aktuell noch freie Kapazitäten zur Verfügung. Die Ampel dient lediglich als Orientierungshilfe, es steht jedem Gast natürlich frei, sich auf den Weg zu machen und auf noch ausreichende Kapazitäten zu hoffen. Der Link zur Ampel: www.brilon.de/kultur-freizeit-tourismus/hallen-und-freibaeder/waldfreibad-gudenhagen/.

Weiter gebe es Folgendes zu beachten: Das Briloner Hallenbad, einschließlich der Sauna, wird ab Beginn der Freibadsaison nachmittags und an den Wochenenden geschlossen sein. Das Frühschwimmen im Bad findet bis zum Beginn der Sommerferien weiterhin statt.

Nähere Informationen gibt es direkt im Freibad Gudenhagen (Tel. 02961/8627) oder unter www.brilon.de.

