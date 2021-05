Corona-Lockrungen Brilon: Waldfreibad in Gudenhagen startet in die Saison

Brilon. Das Freibad in Brilon-Gudenhagen öffnet am 1. Juni. Zunächst nur zum Schwimmen. Einen Tag später kann das Bad dann die Möglichkeiten erweitern:

Gemäß den Vorgaben der Coronaschutzverordnung öffnet das Waldfreibad in Brilon-Gudenhagen am heutigen Dienstag, 1. Juni, allerdings zunächst nur als Sportstätte. Das bedeutet, dass die Liegewiese geschlossen bleibt und das Bad nur zum Schwimmen aufgesucht werden kann. Hierzu öffnet das Bad montags bis freitags in den Zeiten von 6.30 bis 10 Uhr und von 17.30 bis 19 Uhr. Sobald der Inzidenzwert im HSK stabil unter 50 liegt, soll das Freibad kurzfristig regulär öffnen – das ist vermutlich bereits am morgigen Mittwoch der Fall.

Der Zutritt ins Bad ist nur für getestete, genesene oder geimpfte Personen erlaubt. Folgende Unterlagen müssen vorgelegt werden: negativer Schnell- oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden), negatives PCR-Testergebnis, das mindestens 28 Tage und höchstens 6 Monate alt ist oder der Impfausweis, aus dem hervorgeht, dass die vollständige Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt. Ein Selbsttest vor Ort im Bad ist nicht erlaubt. Kinder bis zum Schuleintritt sind hiervon ausgenommen.

Auch eine Registrierung der Kontaktdaten ist nötig. Diese kann per Luca-App oder durch das vor Ort bereitliegende Formular erfolgen. Dieser Vordruck liegt als Download auf der Homepage.

Verhaltensregeln

Personen mit einer bekannten/nachgewiesenen Infektion durch das Corona-Virus ist der Zutritt nicht gestattet. Dies gilt auch für Badegäste mit Verdachtsanzeichen.

Die Begleitung durch eine erwachsene Person ist für Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr erforderlich.

Es besteht Maskenpflicht (Mund-Nasen-Schutz) beim Zutritt und Verlassen des Bades, beim Betreten der Dusch-, Umkleide- und WC-Bereiche und beim Kioskbesuch.

Die aktuell gebotenen Abstandsregeln, die übliche Husten- und Niesetikette und Handhygiene ist einzuhalten.

Es dürfen nur selbst mitgebrachte Badeschuhe, Handtücher usw. benutzt werden. Seitens des Bades werden keinerlei Schwimmutensilien, Sonnenschirme usw. verliehen.

Das Badgelände ist nach dem Besuch unverzüglich zu verlassen, Menschenansammlungen vor dem Ausgang und auf dem Parkplatz sind zu vermeiden.

Weiterhin wird für das Freibad erneut eine Besucherhöchstgrenze von 800 Personen gesetzt. Um zu informieren, ob diese Besucherkapazität vielleicht schon ausgeschöpft ist und unnötige Anreisen zum Bad vielleicht vermieden werden können, bieten wir auf unserer Homepage eine Online-Ampel zum Einsehen an. Steht diese Ampel auf „rot“, ist das Besucherkontingent leider schon ausgeschöpft. Steht die Ampel auf „grün“, stehen aktuell noch freie Kapazitäten zur Verfügung. Die Ampel dient als Orientierungshilfe, es steht jedem Gast frei, sich auf den Weg zu machen und auf Kapazitäten zu hoffen.

Der späteste Einlass ist 30 Minuten vor der Schließung des Bades.

Die Eintrittskarten sind an der Kasse erhältlich. Besitzern von Saisonkarten kann keine Garantie auf Einlass gegeben werden, wenn die Besucherkapazität schon ausgeschöpft ist.

