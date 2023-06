Keramische Lichtinstallationen von Anna Türn wären auch ein Hingucker im Kurpark oder an den Almequellen

Kunst Brilon: Waldsterben im Fokus beim Atelier an Hiebammenhütte

Bewerbungen gingen aus ganz Deutschland ein, letztlich könnten nur sieben Künstlerinnen und Künstler bei Offenen Atelier in Brilon dabei sein.

Brilon. „Wunder Wald“ hieß das Thema einer Ausschreibung für das 6. Offene Atelier des Kunstvereins Brilon und „Brilon natürlich“ (BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH) an der Hiebammenhütte am Rothaarsteig in diesem Jahr. Schirmherr ist Landrat Dr. Karl Schneider. „Alle drei Jahre bieten wir Künstlern die Gelegenheit mit ihren Kunstwerken eine eigene Position zum Thema Form werden zu lassen“, erklärte Gertrud Schüle (Vorsitzende Kunstverein).

14 Bewerbungen aus ganz Deutschland gingen ein. Aus den Entwürfen und Beschreibungen der geplanten Objekte hat eine fachkundige Jury im Casino der Sparkasse Brilon sieben ausgewählt und Punkte vergeben, ohne die Namen der Künstler zu wissen, um eine anonyme Beurteilung zu gewährleisten.

Die sieben Künstler Anne Türn (Estland): faszinierende keramische Lichtobjekte im Wunder Wald. Mi Ran Kim (Berlin/ Korea)): will täglich im Wald skizzieren, als Vorlage für ihre Malerei und ein Wald-Tagebuch Jens Rasch (Hamburg): Malt mit ungewöhnlichen Naturmaterialien und ruft so naturnahe Strukturen auf Bildern hervor Colo Kraft (Kassel): Stellt in „Reportage comic“ Entwicklungen und Veränderungen im Wald dar Ines Engelhardt (Kassel): hält Indizien wie Dürre und Veränderungen im Landschaftsbild mit Fotos fest, gefolgt von kleinen Malereien, die den Wald als wunderbaren Ort der Vielfalt zeigen. Ilka Schneider (Berlin): will die geheimnisvolle Welt des Waldbodens auf Seide zeichnen und beleuchten

Zur Jury gehörte auch Prof. Dr. Carl-Peter Buschkühle (Professor für Kunst an der Universität Gießen), der betonte, dass Künstlerinnen und Künstler mit unterschiedlichen Stilrichtungen ausgewählt wurden. Diese werden zu einer Atelierwoche im Wald eingeladen und können dort mit ihren Werken eine eigene Aussage zum „Wunder Wald“ schaffen. „Die Zeit der Natur und des Waldes als heile Welt ist vorbei, die Romantik ist vorbei“, erläuterte der Kunstprofessor die unterschiedlichen Ansätze und ungewöhnlichen Blickwinkel der ausgewählten Künstler. „Was wir jetzt brauchen, ist das Wunder des Umdenkens und die Neuerfindung des Waldes der Zukunft“, meinte Gertrud Schüle dazu. Der Wald ist ein Naturraum und Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen. Aber der Klimawandel und Waldsterben durch den Borkenkäfer und Dürre zwingen dazu, unser Verhältnis zur Natur und zum Wald neu zu überdenken.

Offenes Atelier vom 21. bis 27. August an der Hiebammen-Hütte

Reinhard Hoffmann stellv. Vorsitzender Kunstverein Gertrud Schüle Vorsitzende und Daniel Dauch Marketingsleiter Spark Foto: Monika Wiegelmann

Die ausgewählten Bewerber werden vom 21.-27. August 2023 von 10 Uhr morgens bis 18 Uhr an der Hiebammen-Hütte arbeiten. „Die Künstler suchen sich den Platz selbst, wo sie arbeiten wollen“, so Gertrud Schüle. Für die Öffentlichkeit werden es interessante Tage und es wird viele Wanderer und Kunstinteressierte dahin ziehen. Sie können den Künstlern jederzeit bei der Entstehung ihrer vielfältigen Kunstwerke, oft im zwei- und dreidimensionalen Bereich, zuschauen und mit ihnen ins Gespräch kommen. „Alle haben unterschiedliche Medien ausgewählt“, wies Prof. Buschkühle auf faszinierende keramische Lichtobjekte von Anne Türn (Estland) hin, die wie ein Teil des Waldes wirken, als seien sie immer dagewesen. Christine Pfund (Buckow) baut „Naturplastiken und verwendet dabei Weidengeflechte, Gräser und Lehm, aus denen neues Leben entsteht.“ Eine Besonderheit ist auch die „Reportage comic“ von Colo Kraft (Kassel), die mit Bleistift und Skizzenblock durch den Wald geht und die Ursachen der Veränderung darstellt. Auch Schulklassen, die ja während der Coronazeit ausgeschlossen waren, dürfen diesmal wieder hautnah erleben, wie naturnahe Kunstwerke entstehen.

Kindern der Zugang zur Kunst mit Naturmaterialien näher gebracht

Ab Mittwoch, 23. August soll auch Kindern der Zugang zur Kunst mit Naturmaterialien näher gebracht werden. Von „Brilon natürlich“ gibt es dann ein Beiprogramm mit Workshops für Kinder, das von der Waldpädagogin Susanne Kunst begleitet wird. Die nominierten KünstlerInnen erhalten vom Kunstverein jeweils eine Aufwandspauschale von 500 Euro.

BWT Brilon übernimmt die Übernachtungskosten, der Hüttenwirt sorgt für die Verpflegung der Teilnehmer und die Egger-Werke Brilon erstellen einen Flyer mit Werken der Teilnehmer. Für die beste Arbeit nach Ansicht der Jury verleiht Landrat Dr. Schneider bei der Finisage am Sonntag gegen 11Uhr den mit 1000 Euro dotierten Kunstpreis des HSK. Die Sparkasse Hochsauerland Brilon stiftet wieder den Publikumspreis von 500 Euro. Wer den erhält, bestimmen die Besucher am Freitag und Samstag mit einem Stimmzettel.

