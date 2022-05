Brilon: Was Besucher beim Fußball- und Familientag erwartet

Brilon. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause findet der Fußball- und Familientag wieder statt und dieumgebaute Sportanlage wird an dem Tag offiziell eröffnet.

Spannende Fußballspiele und leuchtende Kinderaugen sind garantiert beim großen Fußball- und Familientag 2022 der Unternehmensinitiative „Big six and friends“ FRIENDS“ am Samstag, 21. Mai. Denn an diesem Tag freuen sich 16 Fußballteams auf den neuen Kunstrasenplatz im Stadion an der Jakobuslinde und die Eröffnung der gerade umgebauten, hochmodernen Sportanlage in Brilon.

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause findet die Veranstaltung wieder statt und die gerade umgebaute Sportanlage wird an diesem Tag offiziell eröffnet. Bürgermeister Dr. Christof Bartsch freute sich, dass eine große Runde von Firmenvertretern zu einem Pressegespräch ins Rathaus gekommen war, um an der Auslosung der Gruppen des Firmenturniers teilzunehmen und sich über die diesjährigen Highlights zu informieren.

Bei freiem Eintritt zur Veranstaltung und kostenloser Nutzung der Attraktionen wartet auf die Kinder „das größte Spielgerät, das jemals in Brilon war“, kündigte Wirtschaftsförderer Oliver Dülme ein Highlight an. „Der aufblasbare Minions Abenteuerpark XXL mit gigantischer 220 Quadratmeter großen Spielfläche.“ Dazu kommen zahlreiche weitere Attraktionen wie: Bull Riding, Wuffi - die verrückte Hundehütte, Air Kletterberg und Torwandschießen.

Kaffee und Kuchen, Würstchen und Pommes den ganzen Tag

Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen, Würstchen und Pommes den ganzen Tag. „Ich freue mich auf diese erste Veranstaltung auf dem neuen Sportplatz. Es ist längst eine große Veranstaltung unter der Schirmherrschaft der Stadt geworden“, betonte Oliver Dülme. „Es geht einfach darum, fußballbegeisterte Mitarbeiter aus allen Arbeitsbereichen auf dem Platz und Familien zusammenzubringen.“

Alle Mannschaften freuen sich über neue Spielgegner und viele junge Leute, die noch nie mitgespielt haben. Einige hoffen natürlich, dass sie sich diesmal einen größeren Pokal erkämpfen können. Aber der Spaß stehe bei allen im Vordergrund. „Ich finde es toll, dass der Tag stattfindet und man nach der Coronazeit und trotz der politischen Lage, besonders den Kindern, etwas Normalität und Familienspaß bieten kann. An so einem Tag wird viel gelacht, viel getrunken und man kann den Krieg einfach einmal vergessen“, sagte ein Teilnehmer.

Mehr als 2000 Besucher

„Die Veranstaltung ist in Brilon etabliert“, so der Bürgermeister. Brilon sei ein Wirtschafts- und Familienstandort. „Wir können nicht nur Gewerbesteuer eintreiben, daher ist es wichtig, dass die Stadt auch bei solchen Veranstaltungen aktiv vertreten ist“.

Erstmals spielen die städtischen Mitarbeiter dieses Jahr als Gemeinschaftsteam mit dem Krankenhaus und den Stadtwerken. In den vergangenen Jahren kamen jeweils über 2000 Besucher. Neu in diesem Jahr ist, dass es für alle Teams einen Torwandpokal gibt, die nach der Vorrunde ausscheiden.

Zum Ende der Runde warteten alle gespannt auf die Auslosung der Gruppen durch Bürgermeister Dr. Bartsch.

„Big six and friends“ sind die folgenden Unternehmen/Institutionen, die an dieser Veranstaltung beteiligt sind: Der SV Brilon als Gastgeber im Stadion - Die BWT und die Stadt Brilon als Schirmherr und im Bereich Organisation – sowie neben den zwölf „Big Six Unternehmen“ die weiteren Teilnehmer am Turnier: NP Germany, Sparkasse, Volksbank Brilon, Büren, Salzkotten und erstmals die Teams Eselsohr und Lobbe.

