Brilon: Wer knickt die Regenbogenfahne um? Polizei ermittelt

Brilon. In Brilon wird in der nacht auf Sonntag einen Fahnenmast am Rathaus beschädigt. Die Täter suchten sich die Regenbogenfahne aus. War das Absicht?

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hoben nach Angaben der Polizei im Hochsauerland unbekannte Täter den sechs Meter hohen Fahnenmast vor dem Rathaus Brilon aus der Verankerung. Der Mast lag bei Entdeckung der Tat auf dem Pflaster vor dem Rathaus. Der Mast wurde dabei beschädigt.

Nach Angaben der Stadt Brilon hat sich an dem Mast eine Regenbogenflagge befunden, die noch am Tatort lag. Die Regenbogenflagge gilt unter anderem als Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Weltoffenheit. Sie gilt auch als Symbol für die Vielfalt der Lebensweise von Lesben und Schwulen.

Wann der Staatsschutz die Ermittlungen übernimmt

Die Ermittlungen in dem Fall werden derzeit von der Kripo in Brilon geführt. Der Staatsschutz in Dortmund, der für die Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität zuständig ist, wurde noch nicht eingestaltet. „Der Staatsschutz wird die Ermittlungen übernehmen, sollten sich Erkenntnisse ergeben, dass es sich um eine politisch motivierte Straftat gehandelt hat“, sagte Polizeisprecher Volker Stracke zur Westfalenpost.

Die Polizei sicht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Informationen nimmt die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200 entgegen.

