Brilon. Die St. Engelbertgrundschule in Brilon greift auf Schulhunde zurück. Merle erkennt die Bedürfnisse der Schüler ganz genau und reagiert darauf.

Brilon: Wie Hunde in der St. Engelbert Grundschule helfen

„Guten Morgen Frau Merle“, ertönt es im Klassenzimmer an der St.-Engelbert-Grundschule in Brilon. Jeder begrüßt die Besucherin, streichelt ihr durchs Fell. Sie ist bekannt, denn einmal die Woche schaut sie vorbei. Dabei interessiert sie sich aber nicht für Matheaufgaben oder Sachkunde. Ihr geht es um die Personen, denn sie hat einen pädagogischen Auftrag.

Die dreijährige Berner Sennenhündin ist eine sogenannte Schulhündin und geht gezielt auf die Bedürfnisse der Kleinen ein. Das merkt auch Sonderpädagogin Julia Wrede, die in Zusammenarbeit mit ihren Kollegen zweimal zwei Schulstunden in der Woche anbietet, in denen Merle zu Besuch ist. „Wir haben beispielsweise eine Schülerin, die nicht gerne vorliest und dann habe ich gesagt, dass Merle gerne eine Geschichte vorgelesen haben möchte. Die Schülerin hat eine Stunde gelesen.“

Schüler in Brilon lernen klar zu kommunizieren

Der flauschige Vierbeiner lässt sich aber nicht nur gerne vorlesen und lauscht der Geschichte, sondern genießt auch eine Vielzahl von Leckerchen. Aber nur unter Bedingungen: der Leckerchengeber gibt das Kommando „Sitz“ und nachdem Merle diesem Wunsch nachgekommen ist, muss sie Pfötchen geben.

Doch bei dieser Übung geht es nicht darum, sie zu belohnen. „Für die Schüler ist es ein Erlebnis, weil sie klar etwas kommunizieren müssen. Viele trauen sich nicht laut zu sprechen. Das ist aber nötig, damit Merle versteht, was gewollt wird“, erklärt Wrede.

Hündin erkennt Bedürfnisse

Merle weiß, was die Kinder brauchen und wann sie ihnen Freiraum geben muss. Mehmet wusste zunächst nicht viel mit ihr anzufangen, war ängstlich, blieb im Türrahmen stehen. Nur langsam näherte er sich mit Zeit. Jetzt weicht er kaum von ihrer Seite, streichelt sie oft, während sich die Schulhündin all das gefallen lässt und neben ihm sitzt.

Altkreis Brilon Finanzielle Unterstützung durch Firma Stratmann Für die Ausbildung zum Schulhund eignen sich sowohl kleine als auch große Tiere. Die Arbeit der Hundeführer und Hunde erfolgt ehrenamtlich. Die Hundeführer erhalten eine Aufwandsentschädigung, die vom Förderverein der St. Engelbertschule getragen wird. Dieser hat zur Unterstützung des Schulhundeprojektes für die Jahre 2019 und 2020 die Firma Stratmann gewinnen können.

Aber nicht nur bei Ängsten und Förderbedarf kommt sie zum Einsatz, wie sich Wrede erinnert. Ein Schüler erlebte eine schwere Phase daheim und war auf der Suche nach emotionaler Stabilität. Auch hier half Merle mit Aufmerksamkeit. „Ein Hund hat nochmal einen anderen Zugang zu einer Person. Vieles läuft auch einfach nonverbal und spontan ab“, sagt Schulleiterin Monika Aßheuer-Waller.

Kleingruppen für besseres Ergebnis

Damit die Gruppen nicht zu groß sind, sind meistens fünf bis sechs Kinder pro Schulstunde im Raum mit dem Schulhund. Das soll dafür sorgen, dass die Vierbeiner nicht zu sehr gestresst werden, wenn sich beispielsweise alle Kinder um ihn herum versammeln. Und so können die Kleinen auch besser individuell betreut werden. Das Alter der Kinder spielt dabei keine Rolle. Die Gruppen sind dahingehend gemischt. Sie werden außerdem alle sechs bis acht Wochen neu aufgestellt, um dem Andrang gerecht werden zu können.

Alle Eltern sind überzeugt vom Projekt

Die Eltern mussten nicht überredet werden, um die Vorteile des Konzeptes zu erkennen. „Sie waren dem gegenüber sehr offen und geben zu Beginn des Schuljahres eine Erklärung ab, ob die Kinder mit den Tieren in Berührung kommen dürfen oder nicht. Keiner hat seit dem Projektstart 2018 je ,Nein’ angekreuzt“, erklärt Aßheuer-Waller die Akzeptanz gegenüber Merle und ihren tierischen Kollegen.

Doch einfach in eine Schule gehen und Kindern helfen geht nicht. Merle musste wie viele andere Schulhunde auch eine Ausbildung absolvieren. Hier kommen Doris Schönegge und Siegried Hermann ins Spiel, die die Tiere entsprechend fit machen. Schönegge leitet die Hundeschule Naturpark Diemelsee.

Ausbildung im Intensivkurs

Die Ausbildung funktioniert meist über einen Intensivkurs über einen Zeitraum von zwei Wochen. Dem voran geht eine Gehorsamsprüfung, damit sichergestellt ist, dass der Hund die Basiskommandos beherrscht. „Wir machen nicht nur eine theoretische Ausbildung, sondern legen auch viel Wert auf Praxis“, erklärt Hermann.

Das sei nicht überall so, denn es ließe sich eine solche Ausbildung auch komplett ohne Praxis absolvieren. Undenkbar finden Hermann und Schönegge, aber auch für Schulleiterin Aßheuer-Waller: „Ich gebe die Kinder doch nicht als Versuchskaninchen her.“

Kinder lernen die Hunde vorher kennen

Deswegen müssen die Hunde auch vorher in der St-Engelbert-Grundschule vorbeischauen, damit sich zeigt, wie der Umgang mit Kindern ist und damit letztere ihren potenziell regelmäßigen Besucher auch schon mal kennenlernen können. Klappt alles einwandfrei und werden die Prüfungen bestanden, steht einer Zusammenarbeit mit der Schule nichts mehr im Wege.

So wie bei Musterhündin Merle. Sie schaut noch kurz in einer ersten Klasse vorbei und lässt sich von allen begrüßen. Zumindest bis sie Doris Schönegge signalisiert, dass es ihr langsam zu viel wird. Sie bleibt bei ihrem Frauchen, sucht Blickkontakt. Zeit zu gehen. Die Schulhunde werden zu nichts gezwungen. Wenn sie keine Lust hat, fällt die Doppelstunde zur Not auch ganz aus.

Schulleiterhund wäre schön

Auf dem Flur gibt es noch eine kurze Streicheleinheit von Aßheuer-Waller, die auch die Anwesenheit von Merle genießt. Genau wie viele andere Kollegen. „Auch die Lehrer schauen öfter kurz in den Gruppen vorbei und sagen Hallo, während sie ihre Hände im Zauberfell von Merke vergraben. So ein Schulleiterhund wäre auch gut.“