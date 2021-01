Brilon will nach Weihnachtsferien Extra-Schulbusse einsetzen

Brilon Falls es mit dem normalen Präsenz-Unterricht an Schulen weitergeht, sollen drei Schulbusrouten in Brilon entlastet werden. Die Details:

Brilon. Sobald an den Schulen in Brilon wieder der normale Präsenz-Unterricht beginnt, setzt die Stadt zusätzliche Busse ein, und zwar morgens jeweils einen ab Hoppecke und ab Madfeld sowie freitags um 13 Uhr jeweils einen in Gegenrichtung. Zudem soll montags bis donnerstags gegen 15.20 Uhr ein zusätzlicher Bus auf der Route nach Olsberg eingesetzt werden. Das sieht ein Konzept vor, das die Verwaltung für den Schul- und Sportausschuss vorbereitet hat. Bislang hatte Brilon den Einsatz zusätzlicher Schulbusse für nicht notwendig gehalten.

+++ Sie wollen wissen, was in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Hallenberg passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an. +++

Derzeit, so die Verwaltung, lägen seitens der Landesregierung bekanntlich noch keine Informationen vor, in welcher Weise es nach dem regulären Ende der verlängerten Weihnachtsferien am 11. Januar in den Schulen weiter geht.

Drei Unterrichts-Szenarien

In Abhängigkeit vom aktuellen Corona-Geschehen stehen drei Optionen im Raum:

Stufe 1 geht von einem normalen Präsenz-Unterricht aus.

Stufe 1+ gilt für Hotspots. Dort findet für die Klassen 1 bis 7 Präsenz-Unterricht statt, ab Klasse 8 ist im Wechsel Distanz-Unterricht möglich; davon sind die Abschlussklassen jedoch ausgenommen.

Stufe 2 beschreibt den landesweit eingeschränkten Schulbetrieb. Das bedeutet: Präsenz-Unterricht für die Klassen 1 bis 7 dort, wo das möglich ist, und ab Klasse 8 Distanz-Unterricht im Wechsel wie bei der Stufe 1+.

Bei Distanz-Unterricht kein Handlungsbedarf

Für den Fall, dass es nach den Ferien mit den Stufen 1+ und 2 weiter geht, sieht die Verwaltung keinen Handlungsbedarf für den Einsatz von Entlastungsbussen. Denn dann würde sich die Zahl der am Präsenz-Unterricht teilnehmenden Schüler an den weiterführenden Schulen um rund 35 Prozent reduzieren.

Bei einem Unterricht nach Stufe 1, also dem Regelbetrieb, will die Verwaltung jene Linien entlasten, auf denen die Busse am vollsten sind oder bei denen die Fahrt nach Brilon am längsten dauert. Das trifft auf die Strecken von und nach Madfeld bzw. Hoppecke zu.

Nachmittags-Tour nach Olsberg

Der Frühbus ab Hoppecke würde den Bus ausdünnen, der auch die Schülerinnen und Schüler aus Bontkirchen, Messinghausen und Gudenhagen-Petersborn befördert. Bei dem zusätzlichen Bus aus Madfeld träfe dies auf die Mädchen und Jungen aus Rösenbeck, Thülen, Nehden und Alme zu.

Für die Rückfahrt auf diesen Linien sieht die Stadt nur für den Freitag einen Handlungsbedarf. Denn dann haben alle weiterführenden Schulen in etwa um die gleiche Zeit Schluss.

Der Extra-Bus nach Olsberg hält die Verwaltung für erforderlich, weil dies die am stärksten frequentierte Linie überhaupt sei.

Kosten kommen im Ausschuss auf den Tisch

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie gibt es immer wieder Klagen über die als zu voll wahrgenommenen Schulbusse: „Der ansonsten im öffentlichen Bereich geforderte Mindestabstand kann im öffentlichen Personenverkehr nicht eingehalten werden,“ so die Verwaltung in der Sitzungsvorlage. Auch das Tragen des geforderten Mund-Nasen-Schutzes könne die Besorgnis von Schülern und Eltern nicht nehmen.

Die Sitzung des Schul- und Sportausschusses findet Donnerstag, 7. Januar, um 17.30 Uhr im Bürgerzentrum/Kolpinghaus statt. Dann will die Verwaltung auch die Kosten für den Bus auf den Tisch legen.

Weitere Nachrichten und Berichte aus dem Altkreis Brilon online auf www.wp.de/brilon