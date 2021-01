Brilon/Winterberg: Einbrüche in Rohbau und Schulgebäude

Winterberg/Brilon. Täter haben sich in Brilon und Winterberg unbefugt Zutritt zu Räumlichkeiten verschafft. Wo sie fündig wurden und was entwendet wurde.

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Sonntag in eine Schule an der Ursulinenstraße in Winterberg ein. Zwischen 20 Uhr und 08 Uhr hebelten die Täter eine Tür zum Treppenhaus auf. Anschließend brachen sie weitere Türen im Gebäude auf und durchsuchten mehrere Zimmer. Nach ersten Erkenntnissen machten sie keine Beute.

+++ Sie wollen wissen, was in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Hallenberg passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an +++

Durch die Garage brachen unbekannte Täter am Wochenende in einen Rohbau auf der Ulrichstraße in Brilon ein. Zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Montag, 06.30 Uhr, schlugen die Täter zu. Aus dem Bau entwenden sie mehrere Akku-Werkzeuge. Zeugen setzen sich bitte in beiden Fällen mit der Polizei unter 02961 - 90 200 in Verbindung.