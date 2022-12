Hier finden Sie die günstigsten Tankstellen im Raum Brilon

Brilon. Service der Westfalenpost: Nutzer finden auf wp.de/brilon die günstigsten Tankstellenpreise im Großraum Brilon – und zwar ständig aktualisiert.

Das Jahr 2022 wird als Rekordjahr in die Geschichte der Tankstellenpreise eingehen: 1,88 Euro kostete der Liter im Monatsdurchschnitt im Zeitraum von Januar bis Oktober. Bei Diesel waren es sogar 1,957 Euro pro Liter. Zum Vergleich: Im bisherigen Rekordjahr 2012 war Benzin durchschnittlich 29,1 Cent günstiger, bei Diesel sogar 47,9 Cent. Aktuell sinken die Preise wieder, so lag der Benzinpreis mit 1,680 Euro je Liter deutlich unter dem Jahresdurchschnitt. Das gilt auch für Diesel mit 1,560 Euro pro Liter. Anfang März 2022 zahlten Autofahrer noch 2,36 Euro für einen Liter Diesel. Das sind satte 65 Cent Unterschied zu Dezember 2022. Kein Wunder also, dass viele Autofahrer die Spritpreise ganz genau vergleichen. Denn je nach Tageszeit und Tankstelle können sich die Preise an den Tankstellen um bis zu 12 Cent unterscheiden.

Große Unterschiede

So funktioniert der neue WP-Service Wer regelmäßig auf den Internetseiten der Westfalenpost Brilon unter www.wp.de/staedte/altkreis-brilon unterwegs ist, hat es vielleicht schon bemerkt: Seit dieser Woche werden dort die günstigsten Benzinpreise der Umgebung angezeigt. Und das funktioniert so: Unter den aktuellen Artikeln erscheint ein blaues Banner, auf dem die Tankstellen nach den günstigsten Preisen sortiert werden. Weil auch Tankstellen der Umgebung berücksichtigt werden, werden auch Tankstellen in Olsberg berücksichtigt. Per Mausklick oder Touch kann an der linken Seite des Banners zwischen E5, E10 und Diesel ausgewählt werden. Die Preise kommen von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe und werden fortlaufend aktualisiert.

Das spiegelt sich auch in Brilon wieder: Während der Liter E10 bei Shell 1,769 Euro kostet, werden bei der Tankstelle Rolfes 1,689 Euro fällig (Stand 15. Dezember, 12:40 Uhr). Pro Tankfüllung lassen sich bei einem Tankvolumen von 50 Liter also vier Euro sparen. Insgesamt gibt es fünf Tankstellen im Briloner Stadtgebiet. Bei Preisangaben handelt es sich um Momentaufnahmen. Dennoch lässt sich feststellen, dass die Preise insgesamt seit einigen Tagen sinken. Das zeigen die Statistiken auf Vergleichsportalen wie Clever-tanken.de. Die Kurve für den Preisverlauf zeigt seit einigen Tagen dauerhaft nach unten. Mehr noch: Die Spritpreise nähern sich dem Niveau von Januar 2022 und damit dem Niveau vor der Energiekrise.

Auf die Tageszeit achten

Die niedrigsten Tagespreise an den Tankstellen werden laut ADAC-Auswertung vom Juli 2022 zwischen 20 und 22 Uhr erreicht. Aber auch der Zeitraum zwischen 18 und 19 Uhr ist bereits relativ günstig. Daher gibt es für unsere Leser gibt es jetzt einen neuen Service: Auf den Internetseiten der Westfalenpost Brilon werden ab sofort die günstigsten und aktuellen Spritpreise der Tankstellen in der näheren Umgebung angezeigt, sodass sich unsere Nutzer den Umweg über diverse Apps sparen können.

Der ADAC gibt folgende Tipps zum Spritsparen:

Tipp 1: Fahrweise optimieren: Beschleunigen Sie flott, schalten Sie rechtzeitig hoch (bei einer Drehzahl von ca. 2000 U/min) und behalten Sie mit niedrigen Drehzahlen die gewählte Geschwindigkeit bei. Schalten Sie erst dann zurück, wenn der Motor ruckelt oder zu Brummen beginnt. Automatik-Fahrer sollten den „Eco“-Modus wählen. Die Automatik schaltet dann früher hoch und später runter, das Drehzahlniveau sinkt. Und dadurch der Spritverbrauch.

Tipp 2: Vorausschauend fahren. Bremsen vergeudet Energie. Nutzen Sie daher so lange wie möglich die Motorbremswirkung. Nehmen Sie beim Heranrollen an eine rote Ampel nicht den Gang heraus. Die meisten Autos sind mit einer Schubabschaltung ausgerüstet, die die Kraftstoffzufuhr im Schubbetrieb komplett absperrt. Gehen Sie frühzeitig vom Gas und lassen Sie das Auto beispielsweise die letzten paar hundert Meter bei eingelegtem Gang auf eine Ortschaft zurollen, statt unmittelbar davor abrupt abzubremsen.

Tipp 3: Kurze Strecken vermeiden. Bei kaltem Motor verbraucht ein Auto am meisten Sprit. Um gleichmäßig zu laufen, benötigt zumindest der Ottomotor in der Warmlaufphase ein fetteres Gemisch (mit höherem Kraftstoffanteil) als bei optimaler Betriebstemperatur.

Tipp 4: Schalten Sie im Leerlauf den Motor aus. Sobald der Motor läuft, verbraucht er Kraftstoff – auch wenn das Fahrzeug nicht fährt (etwa 0,5 bis 1 Liter pro Stunde). Daher: Motor aus, wenn die Leerlaufzeit voraussichtlich länger als 20 Sekunden dauert! An Bahnübergängen ist das sogar vorgeschrieben.

Tipp 5: Schalten Sie unnötige elektrische Verbraucher aus. Elektrische Geräte im Auto, wie etwa Steuergeräte, Beleuchtung, Lüfter, Klimaanlage, Sicherheits- und Komforteinrichtungen beziehen ihre Energie aus dem Bordnetz. Zum Beispiel führt eine Klimaanlage je nach Fahrzeugmodell, Technik und Einsatzbedingungen zu einem Mehrverbrauch von etwa 0,3 bis 1,5 Litern Kraftstoff pro 100 Kilometer. Eine Standheizung kostet etwa einen Mehrverbrauch 0,2 bis 0,5 Liter pro Stunde.

Tipp 6: Ladung reduzieren. Ob Straßenatlas, Getränkekisten oder diverser Kleinkram: Jedes Stück mehr im Auto bedeutet mehr Gewicht und kostet Kraftstoff. Ursache für diesen Effekt ist die sogenannten Massenträgheit, also der Energieeinsatz, der erforderlich ist, um eine Masse auf eine höhere Geschwindigkeit zu beschleunigen. Also am besten alles raus, was Sie nicht brauchen! 100 Kilo Zusatzlast ergeben bis zu 0,3 Liter Mehrverbrauch.

Tipp 7: Energiesparreifen nutzen Der Einfluss der Bereifung auf den Fahrwiderstand ist erheblich, deshalb werden im ADAC Reifentest Pneus regelmäßig auf ihren Rollwiderstand geprüft. Mit optimierten Reifen können Sie bis zu 0,5 Liter Kraftstoff je 100 Kilometer sparen.

Tipp 8: Richtiger Luftdruck. Kontrollieren Sie außerdem regelmäßig den Luftdruck, denn zu wenig Luft in den Reifen erhöht den Verbrauch Ihres Autos. Schon ein 0,3 bar verminderter Luftdruck steigert den Rollwiderstand und sorgt somit für unnötigen Mehrverbrauch. Um zusätzlich Kraftstoff zu sparen, können Sie den vom Fahrzeughersteller empfohlenen Reifenluftdruck moderat erhöhen, sofern dies in der Bedienungsanleitung beschrieben ist.

Tipp 9: Regelmäßige Wartung: Auf den ersten Blick scheint dieser Punkt unwichtig, sind moderne Fahrzeuge doch mit einer wartungsfreien digitalen Motorelektronik ausgerüstet. Grundsätzlich gibt es hier keine wartungsabhängigen Verbrauchsfaktoren. Geben Sie ihr Fahrzeug dennoch regelmäßig zur Inspektion. Denn es gibt Ersatzteile, die durchaus relevant für den Kraftstoffverbrauch sind – etwa der Motorluftfilter. Wichtig für günstige Verbrauchswerte sind auch regelmäßige Ölwechsel, die stets mit einem modernen Leichtlauföl erfolgen sollten. Hier sind die Vorgaben der Fahrzeughersteller einzuhalten.

Tipp 10: An Richtgeschwindigkeit halten. Durch eine dem Verkehrsfluss angepasste, möglichst konstante Geschwindigkeit können Sie den Kraftstoffverbrauch senken. Denn: Häufiges Beschleunigen und Bremsen kostet Energie und damit Sprit.

Kraftstoffsparende Routen bei Google Maps

Wer Google Maps auf dem Smartphone als Navigationsgerät benutzt, kann sich seit einiger Zeit ebenfalls über eine neue Funktion freuen: Neben der schnellsten Strecke, wird bei Google Maps mittlerweile auch eine kraftstoffsparende Alternative angeboten. Die Funktion bezieht neben der Streckenlänge auch weitere Faktoren wie die Straßenneigung und Verkehrsstaus in die Berechnung ein und hilft so, den potenziellen Kraftstoffverbrauch zu optimieren. In den Einstellungen kann zusätzlich die Motorvariante eingegeben werden, sodass die Ersparnis Kraftstoffabhängig berechnet werden kann.

