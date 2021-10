Brilon: Zum ersten Mal auf die Goldwing – mit 80 Jahren

Helm auf, dicke Jacke an und rauf auf dem chromblitzenden Bock – und das mit 80. Helga Grabsch feiert einen besonderen Geburtstag in Madfeld.

Madfeld. Helga Grabsch hat sich schon immer eine Fahrt auf einer Goldwing gewünscht. Ihre Tochter aus Madfeld erfüllt ihr den Wunsch – zum 80-igsten.

Pünktlich um 12 Uhr fuhr am letzten Samstag Dieter Waste aus Willingen-Bömighausen mit seiner 126 Ps-starken Goldwing an der Dorfscheune in Madfeld vor. Sehr zur Überraschung von Helga Grabsch aus Rimbeck, die hier ihren achtzigsten Geburtstag feierte.

Die Jubilarin ließ sich nicht lange bitten. Helm auf, dicke Jacke an und rauf auf dem chromblitzenden Bock und ab ging es auf eine Rundfahrt rund um ihr altes Heimatdorf. Schließlich hatte die rüstige alte Dame, die bis vor drei Jahren noch Motorroller fuhr, immer davon geschwärmt auf einer Goldwing durch Madfeld zu fahren. „Gerne habe ich ihr diesen Wunsch erfüllt“, so Tochter Heinke Grundmann, die erzählt, dass ihre Mutter noch mit fast 70 Motorrad gefahren sei.

