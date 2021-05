Brilon: Zwei Einsätze in kurzer Zeit für die Feuerwehr

Brilon. Die Feuerwehr in Brilon hatte einen anstrengenden Abend. Zwei Mal musste sie ausrücken. Eine aufmerksame Anwohnerin sah offene Flammen.

Die Feuerwehr Brilon wurde am Mittwochabend zu einem Kaminbrand in der Innenstadt gerufen. Eine Anwohnerin hatte gegen 20.30 Uhr offene Flammen am Kamin eines Nachbarhauses am Scharfenberger Hof entdeckt und die Feuerwehr alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr waren die Flammen bereits erloschen. Eine umfangreiche Kontrolle des Kamins ergab keine Feststellung. Die Heizungsanlage wurde vor Ort ebenfalls überprüft und nach eingängiger Überprüfung lässt sich ein technischer Defekt nicht ausschließen. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht notwendig. Der Einsatz für die 14 Einsatzkräfte konnte nach rund 45 Minuten beendet werden.

Rund eine Stunde zuvor wurde die Feuerwehr bereits zu einem Brand in einem Industriebetrieb Hinterm Gallberg gerufen. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Ursache war aber kein Feuer. Ein LKW hatte beim Rangieren einen Sprinklerkopf der Sprinkleranlage beschädigt und so die automatische Feuermeldung ausgelöst. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war daher vor Ort nicht erforderlich. Über die Höhe des Sachschadens liegen keine Angaben vor.

