Briloner (22) bespuckt Polizisten und bedroht ihre Familien

In Brilon wurden Polizeibeamte von einem 22-Jährigen angespuckt und bedroht. Irgendwann müssen die Beamten ihn fixieren, um die Situation zu bewältigen.

Mit einem spuckenden Autofahrer hat sich die Polizei in der Nacht zum Sonntag nach einer Unfallflucht in Brilon auseinandersetzen müssen. Neben Alkohol hatte der Mann auch Drogen konsumiert. Jetzt laufen mehrere Strafanzeigen gegen ihn.

Gegen 4.45 Uhr ist der Polizeiwache in Brilon ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 251 zwischen Brilon-Wald und Gudenhagen gemeldet worden. Nach ersten Erkenntnissen ist ein 22-jähriger Briloner mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Schutzplanke geprallt. Zwei Reifen sind dabei am Auto aufgerissen. Trotz der platten Reifen ist der Mann noch weitergefahren. Nachdem der Briloner erneut von der Fahrbahn abkommt und den Randstreifen aufwühlt, bleibt das Fahrzeug schließlich im Bereich der Einmündung zu Keffelker Straße stehen.

Nach Unfall in Brilon: Cannabis bei Briloner gefunden

Beim Eintreffen des Streifenwagens versucht der 22-Jährige zu Fuß zu flüchten. Schnell kann er jedoch von den Beamten eingeholt werden. Es stellt sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test ergibt einen Wert von über einer Promille. Zudem ergeben sich bei der Kontrolle Hinweise auf den Konsum weiterer Drogen. Bei seiner Durchsuchung finden die Beamten Cannabis. Der Mann wird zur Polizeiwache Brilon gebracht. Mit den Maßnahmen zeigt sich der Fahrer jedoch nicht einverstanden. Er beleidigt die eingesetzten Beamten mit „nicht zitierfähigen Wörtern“, wie es in der Pressemitteilung heißt und bedroht diese und deren Familien. Der gefesselte Mann muss während der Fahrt mit körperlicher Gewalt fixiert werden.

Bei der anschließenden Blutentnahme wehrt sich der Mann weiterhin. Er bespuckt zwei Polizisten. Auch hier müssen die Beamten körperlichen Zwang anwenden, so dass ein Arzt schließlich die Blutentnahme durchführen kann heißt es in der Mitteilung weiter. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen darf der Briloner seinen Rausch im Polizeigewahrsam ausschlafen. Aus diesem ist er am nächsten Morgen entlassen worden.

Strafverfahren gegen den Briloner eingeleitet

Neben einer Verkehrsunfallflucht, einer Trunkenheitsfahrt und den getätigten Beleidigungen und Bedrohungen wurde ein Strafverfahren wegen eines Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

