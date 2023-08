Briloner Altstadtfest: Exklusiv-Einblick in die WP-Redaktion

Am 3. Juli konnte das Briloner Westfalenpost-Team die neuen Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße beziehen. Während des Altstadtfestes können Besucher ebenfalls einen Blick hinein werfen.

Brilon. Beim Altstadtfest in Brilon öffnet die Westfalenpost ihre Türen. Einblicke in die Reporter-Arbeit und attraktive Gewinne erwarten die Besucher.

Die Westfalenpost öffnet am Sonntag während des Altstadtfestes ihre Türen und zeigt die neuen und modernen Redaktionsräume Besuchern und Interessierten. Ein Rahmenprogramm und Gewinne runden den Einblick hinter die Kulissen der redaktionellen Arbeit ab. Wer nicht dabei sein kann, der wird mit persönlichen Einblicken auf dem Instagram-Account der Westfalenpost - @wp_winterberg_brilon - auch digital mitgenommen.

Lesen Sie auch: Dieses Programm bietet das Briloner Altstadtfest Besuchern

Westfalenpost öffnet exklusiv die Türen für Besucherinnen und Besucher in Brilon

Während des Briloner Altstadtfestes öffnet die Westfalenpost exklusiv die Türen für alle Besucherinnen und Besucher des verkaufsoffenen Sonntags in der Bahnhofstraße. Zwischen 13 und 17 Uhr werden die Reporterinnen und Reporter vor Ort sein, um einen Einblick in die Arbeit von Lokaljournalisten zu geben. Wie werden Nachrichten recherchiert? Wie funktioniert die Textarbeit? Wie kommen die Inhalte auf die Website und was wird dabei eigentlich beachtet? Wie entsteht eine Zeitung? Das WP-Team stellt sich jeder Frage. Außerdem können die modernen neuen Redaktionsräume entdeckt werden. Leserinnen und Leser können sich mal an den Konferenztisch setzen, an dem jeden Tag die neuesten Nachrichten debattiert werden – und mitdebattieren. Dazu gibt es selbstverständlich Kaffee und Kuchen.

Hier werden jeden Tag die neuesten Nachrichten aus dem Sauerland diskutiert. Foto: Franz Köster / WP

Fragen zum Abo und dem E-Paper werden beantwortet

Fragen zum E-Paper sowie den WP-Abonnements im Print und digital beantwortet Funke-Regionenmanager Marcel Schwidrzik. Dabei geht er auch auf konkrete Nutzer-Fragen ein, bringen Sie ruhig Ihr Tablet mit.

Lesen Sie auch:Olsberger Heiz-Experte spricht Klartext zum Heizungsgesetz

Lesen Sie auch: Brilon: Pferd büxt aus und stürzt in Swimmingpool

Besonderes Programm: Das Glücksrad der Westfalenpost. Es gibt tolle Preise zu gewinnen und besonders glückliche Gewinner dürfen sich über hochwertige Lottoscheine im Wert von 50 Euro freuen.

Seit Juli ist die WP in den neuen Räumen - die endlich barrierefrei sind

Seit Juli 2023 ist die Westfalenpost nun schon in der Bahnhofstraße 14 zu finden. Das neue Büro ist digital, modern und barrierefrei und bietet die Möglichkeit, modernsten Lokaljournalismus für das Sauerland zu gestalten. In einem Shared-Desk-Modell können die Redakteure stets vor Ort arbeiten, flexibel die Arbeitsplätze nutzen und digitale Inhalte für westfalenpost.de/brilon liefern. Auch die Inhalte für die Print-Ausgabe werden wie gewohnt weiterhin vor Ort recherchiert und erstellt. Die Nähe zu den Menschen vor Ort, die durch den neuen Standort mitten in der Innenstadt entsteht, ist ein großer Vorteil für die redaktionelle Arbeit und wird von den Reportern sehr geschätzt.

Auf Instagram nimmt die WP alle mit

Wer an diesem Tag den Weg in die Redaktion nicht findet, der kann einen Blick hinter die Kulissen werfen, indem er die Storys der Westfalenpost auf dem Instagram-Account @wp_winterberg_brilon verfolgt. Hier werden Bilder vom Altstadtfest, aber auch aus der Redaktion gezeigt. Gerne beantwortet die WP auch dort Fragen, zeigt einen Einblick in die Kulissen und stellt sich vor.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon