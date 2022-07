Briloner Altstadtfest startet wieder mit dem Firmenlauf

Brilon. Bald ist es wieder soweit: Das Briloner Altstadtfest steht vor der Tür. Los geht es wieder mit dem Volksbank Firmenlauf. Das sind die Details.

Zum Auftakt des Altstadtfestes steigt am Freitag, 2. September mit dem Volksbank Firmenlauf gleich ein erster Höhepunkt. Immerhin wird dieses beliebte Rennen bereits zum 12. Mal ausgetragen und ist längst zum festen Bestandteil des Altstadtfestes geworden.

Wie schon in den Jahren zuvor, dürften sich wohl wieder hunderte von Läuferinnen und Läufer aus den Unternehmen, Institutionen und Behörden der Region dem Starter stellen. „Endlich können wir nach der Corona bedingten Pause wieder voll durchstarten“, so Ferdi Klink von der Volksbank, auch wenn die Wettbewerbe im letzten Jahr, die letztendlich nur eine Notlösung waren, ganz gut angenommen wurden.

Firmenlauf: Los geht es mit den Kindern

Nachdem zuvor „Frank und seine Freunde mit dem Zappeltier und der Bummelfee“ die Kinder auf ihr großes Rennen eingestimmt haben, beginnen um 16 Uhr die Bambini- und Schülerläufe, die von den Briloner Stadtwerken unterstützt werden. Hier geht es je nach Altersklasse über eine Strecke von 400 m und 800 m. Eingeladen sind alle Mädchen und Jungen aus den Kindergärten und Grundschulen. Die Anmeldung erfolgt über die Kindergärten und Schulen und ist kostenlos.

Der Briloner Firmenlauf startet in die 12. Runde. Die Verantwortlichen freuen sich auf die Rennen. Foto: Joachim Aue

Auch in diesem Jahr bekommen die Kindergärten und Schulen für jedes gemeldete Kind 1,50 Euro von den Stadtwerken Brilon für ihre Teilnahme. Am Firmen-Staffellauf powered by EGGER und auch am Volksbank Firmenlauf können sich sämtliche Unternehmen, die Vertreter der Politik, gemeinnützigen Organisationen, öffentliche Einrichtungen und alle anderen Organisationen der Stadt des Waldes beteiligen. Die Streckenlänge beim Firmen-Staffellauf beträgt 1250 Meter, die von jedem Mitglied der Viererstaffel ab 17.30 Uhr einmal absolviert werden muss.

Kein leichtes Unterfangen

Beim Volksbank Firmenlauf um 19 Uhr über 5000 Meter, muss der 1250 Meter lange Rundkurs durch die Altstadt gleich viermal bewältigt werden. Kein leichtes Unterfangen, wenn man an die Steigung auf der Bahnhofstraße und an das Kopfsteinpflaster denkt. Im Übrigen besteht bei diesem Wettbewerb eine Mannschaft aus drei Aktiven.

Im Rahmen des Volksbank Firmenlaufs wird auch der 9. Rembe-Azubi-Cup ausgetragen, der sich an alle Auszubildenden richtet. Die drei schnellsten Azubi-Teams werden in einer besonderen Wertung, sowohl in der Staffel als auch beim Firmenlauf, mit Pokalen und Sachpreisen belohnt. Wie in jedem Jahr warten bei der Siegerehrung gegen 20 Uhr auf die schnellsten Firmenteams Pokale und attraktive Sachpreise.

After-Party auf dem Marktplatz

Die Siegermannschaft des Volksbank Firmenlaufs erhält von Bürgermeister Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und der Waldfee Zoe Tilly den Wanderpokal der Stadt Brilon überreicht, den das Team der Firma Körling gerne verteidigen möchte. Sobald der letzte Aktive die Ziellinie überschritten hat, geht bei der großen „After-Run-Party“ auf dem Briloner Marktplatz mit der Band „Partyinferno“ die Post richtig ab. Ein Woche vor den großen Rennen in der Innenstadt findet am Freitag, 26. August, um 18 Uhr auf der Vorjahresstrecke in Brilon-Petersborn der „2. Nordic-Walking & Walking-Wettbewerb“ über einen 5-km-Rundkurs statt. Das sei gerade für Breitensportler die ideale Strecke, so Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, der den Sponsoren danke, da ohne ihr finanzielles Engagement eine Veranstaltung in dieser Größenordnung wohl kaum zu schultern wäre.

Anmeldungen sind bis zum 21. August unter www.vb-bbs/firmenlauf. Nachmeldungen von Kurzentschlossenen bis zum 1. September möglich.

