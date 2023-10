Briloner Arzt Dr. Redenbach: „Nehme weiterhin Patienten auf“

Brilon. Der Andrang an der Briloner Hausarztpraxis war am Tag der Eröffnung kolossal. Hunderte Patienten wurden aufgenommen. Es gibt noch Kapazitäten.

Der neue Briloner Hausarzt Dr. Wilhelm Redenbach räumt mit der Gerüchteküche auf „Wir nehmen weiterhin neue Patienten auf“. Zwischenzeitlich hatte es Mutmaßungen gegeben, dass die Praxis bereits an seine Kapazitätsgrenzen gelangt sei. Dies stellt sich jedoch als falsch heraus: „Klar, wir haben hier in den ersten Tagen viel zu tun, wie geben aber unser Bestes, um alle neuen Patienten zu versorgen“, so Dr. Redenbach abschließend.

Dr. Wilhelm Redenbach füllt mit seiner Praxiseröffnung die große Lücke, die der beliebte Hausarzt Michael Reiß nach seinem Tod hinterlassen hat und ersetzt zugleich Dr. Bäuerlein, der im Sommer in Rente gegangen ist. Beide Abschiede hatten die Stadt in eine hausärztliche Unterversorgung gestürzt, die deutlich in den noch übrigen Praxen spürbar gewesen ist.

