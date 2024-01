Briloner Bürgermeister in Sorge: „Geben Rechten Plattform“

Brilon. Der Briloner Bürgermeister Dr. Bartsch richtet beim Neujahrsempfang mahnende Worte an die Bundespolitik. Es gibt aber auch Grund zum Feiern.

Eine Ansprache von Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und zahlreiche Ehrungen standen wieder im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs der Stadt Brilon im Bürgersaal des Kolpinghauses, der von „Madfelder Oldies“ musikalisch umrahmt wurde.

Die schönsten Bilder vom Briloner Neujahrsempfang Die schönsten Bilder vom Briloner Neujahrsempfang Eine Ansprache von Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und die Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger, standen im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs der Stadt Brilon im Bürgerzentrum des Kolpinghauses. Foto: Joachim Aue

Wie in jedem Jahr waren mehr als 100 Gäste aus dem Brilon und seinen Dörfern der Einladung aus dem Rathaus gefolgt. Galt es doch sich zu informieren, wie die Bilanz des abgelaufenen Jahres 2023 aussieht oder vom Bürgermeister zu erfahren, was die Zukunft in der Stadt des Waldes in Anbetracht der angespannten Kassenlage alles bringen wird. Oder nach dem Auftritt der Sternsinger aus Brilon-Wald, den Empfang in gemütlicher Runde in guten Gesprächen ausklingen zu lassen.

Bürgermeister über ständig wachsende Unzufriedenheit in Deutschland

Einmal mehr war die Gästeliste ziemlich lang, die von Europaabgeordneten Birgit Sippel, dem Bundesabgeordneten Dirk Wiese und dem Landtagsabgeordneten Matthias Kerkhoff sowie Pfarrerin Antje Jäkel angeführt wurde. Ein weiterer Gruß galt den Abordnungen der Vereine, der Schulen und des Gesundheitswesens ebenso wie der Feuerwehren und aller Rettungsdienste. Auch die Vertreter der heimischen Wirtschaft und von „Prima Brilon“, das sich personell neu aufgestellt hat, sowie aus Rat und Verwaltung, einschließlich der Ortsvorsteher hieß Dr. Bartsch herzlich willkommen.

Wir brauchen eine Regierungskoalition, die ausgewogene Lösungen findet, die zu Ende gedacht sind, bevor sie der Öffentlichkeit präsentiert werden. Bürgermeister Dr. Christof Bartsch

„Alles gut?“ Diese alltägliche Begrüßungsfloskel, die man durchaus recht unterschiedlich interpretieren kann, beantwortete er zum Auftakt seiner Rede mit „Vieles“. Schließlich lebe Deutschland in Freiheit, habe dank eines funktionierenden Arbeitsmarktes eine hohe Lebensqualität und auch von Naturkatastrophen bliebe man weitgehends verschont. Ein Blick allerdings auf Putin, die Hamas und nach China sowie auch der Klimawandel und links sprächen da eine andere Sprache. Auch eine ständig wachsende Unzufriedenheit in Deutschland gebe hierzulande Anlass zur Sorge, weil sie dem rechten Spektrum eine Plattform biete, so Dr. Bartsch. Nicht nur in diesem Zusammenhang forderte er dringenden Handlungsbedarfs insbesondere in der Flüchtlingsfrage

Dr. Bartsch: „Wir brauchen eine Regierungskoalition, die ausgewogene Lösungen findet, die zu Ende gedacht sind, bevor sie der Öffentlichkeit präsentiert werden.“ Aber auch die Opposition sei in der Verantwortung. Sie solle nicht nur die Parteipolitik in den Vordergrund stellen, was allerdings auch für die Ampelkoalition gelte. Was wir brauchen ist letztendlich ein Zusammenschluss der politischen Mitte“.

Im direkten Umfeld sei vieles gut, allein schon wegen der verlässlichen Strukturen, aufgrund eines gesunden Mittelstands und des ehrenamtlichen Engagements der Bürgerinnen und Bürgern. Dennoch solle man sich trotzdem nicht täuschen lassen, dass die unzureichende finanzielle Ausstattung durch Land und Bund gerade bei der Unterbringung von Flüchtlingen auch eine Kommune wie Brilon vor enorme Herausforderungen stelle. Trotzdem solle man das neue Jahr mit Zuversicht angehen, vor allem, indem man an die Aufgaben gemeinsam angehe.

Abschließend dankte Dr. Bartsch noch einmal allen für ihr Mittun, den Unternehmen, Vereinen, Verbänden, den Schulen und Kindergärten sowie allen, die sich in Brilon und seinen 16 Dörfern ehrenamtlich engagieren.

Stehenden Applaus für Armin Witczak

Nachdem erneut die flotten Blasmusik-Klänge der „Oldies“ verklungen waren, wurden Judith Mendel-Koch, Birgid Schultze-Neumann, Angelika Bartmann, Dirk Ulbrich und Alexey Kuznetsov Brilons „Stille Helfer mit einem Präsent ausgezeichnet. Sie alle hätten sich in der Vergangenheit durch ihren Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit, nahezu unbemerkt, große Verdienste erworben, unterstrich Dr. Bartsch bei der Preisverleihung mit Waldfee Sabrina Jorewitz.

Stehenden Applaus bekam anschließend Armin Witczak, Er hatte im Sommer bei den „Invictus-Games“ in Düsseldorf, dem Sportfest von Soldaten, die im Einsatz bleibende Schäden erlitten haben, im Schwimmen eine Gold- und eine Silbermedaille gewonnen. Eine Leistung, die gar nicht hoch genug zu würdigen sei, nachdem was der Messinghäuser in den letzten Jahren alles durchgemacht habe, so Dr. Bartsch.

Auf das Stadtradeln werde auch in Brilon in Zukunft großen Wert gelegt, machte der Bürgermeister bei der Vorstellung der neu gegründeten AFDC-Ortsgruppe und der Ehrung der aktivsten Radlerinnen und Radler Brilons deutlich.

Als letzte Ehrung stand die Verleihung des Caritas-Ehrenkreuzes in Gold an Heinz-Georg Eirund, der sich als langjähriger Vorstandsvorsitzender den Caritas-Verband Brilon mit geprägt hat, auf dem Programm. Ein unverzichtbarer Mitarbeiter in der Unterstützung für die Menschen mit Behinderung und einer der größten Arbeitgeber im Hochsauerland so Caritasdirektor Ralf Nolte.

