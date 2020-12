Briloner Hubertus-Schützen: 1417 - mehr als nur eine Marke

Brilon. Zusammenstehen kann man wegen Corona nicht, zusammenhalten aber schon: Die Briloner St. Hubertus-Schützen zeigen, wie das gehen kann.

„4711“, Kölnisch Wasser, klar, das kennt jeder. „1113“ ist von Nehden aus, wenn auch nicht in aller, so doch in Genießer- und Kenner-Munde. Und jetzt wird „1417“ zur Marke. Unter dem Label ihres Gründungsjahres hat die BrilonerSt. Hubertus-Schützenbruderschaft eine ganz besondere Fan- und Fashion--Kollektion kreiert.

„Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es uns wichtig, den Blick nach vorn zu richten“, sagt Stefan Rüther, Vorstandsmitglied der Bruderschaft und einer der Hauptinitiatoren des Projekts. Daher habe man sich gefragt, wie man die Bruderschaft auch in der feier- und festlosen Corona-Zeit weiterhin attraktiv und positiv darstellen könne, damit sich die Briloner, die „Breylske“, egal welchen Alters und welchen Geschlechts sich mit ihr identifizieren. So sei man auf die Idee gekommen, „unsere Schützenbruderschaft zu einer echten Marke zu machen“, wie Stefan Rüther erzählt.

Major: „Da wird noch mehr kommen.“

Eine Arbeitsgruppe des Vorstandes setzte sich mit weiteren interessierten Schützen und Partnern aus der heimischen Werbebranche - den Teams Fachwerk, kreativkarussell und Landluft - zusammen und konzeptionierte die neue Marke

1417 - unter diesem Label und mit dem Aufdruck „Breylske“ gibt es u.a. diese Hoodie und Beanies Foto: Schützenbruderschaft

Das Logo mit dem Gründungsjahr und verziert schon jetzt Hoodies, Hemden, Polo-Shirts, Loops und Beanies. Das vom Tragen ausgehende Signal ist: „Ich bin dabei, Ich gehöre dazu. Ich stehe zu Heimat und Tradition.“

Das ist noch nicht alles: „Da wird noch mehr kommen“, so Major Herbert Jätzel zur WP. Mehr möchte der Schützen-Chef allerdings noch nicht verraten.

„In 600 Jahren hat sich viel gewandelt, verändert, erneuert, aber die Verbundenheit zu Heimat und Tradition ist geblieben.

Mit 1417 ziehst Du Tradition an, zeigst Verbundenheit zur Heimat.“ - wirbt die Bruderschaft auf der Homepage ihres Labels unter www.1417.de.

Kreuz der Königskette im Logo

So soll die „1417“ - im Logo ist übrigens das Kreuz der Königskette integriert - einen frischen und ganz anderen Blick auf die Schützenbruderschaft entstehen lassen: „Bewusst wurde ein dezentes Logo entworfen. Die Marke soll über stylische Produkte die Zugehörigkeit und Verbundenheit zur Bruderschaft und zu Brilon symbolisieren, ohne dabei aufdringlich zu wirken,“ heißt es dazu.

Dass das gelungen ist, davon können sich Schützen und alle Interessierte im Online-Shop der Bruderschaft unter www.1417.de ab sofort persönlich überzeugen.