Künftig können sich die Regenten der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft ihre Königskompanie selbst aussuchen. Der amtierende König, Jörg Nolte, hatte das Thema in der Mitgliederversammlung aufs Tapet gebracht. Grund: Seit 35 Jahren gehört er der 1. Kompanie an und tritt mit ihr bei den Festzügen an. Auch nach seiner Hochzeit und dem Umzug vom Derker ins Niedere Quartal ist er seiner Kompanie und seinen Freunden in Weiß verbunden geblieben. Königskompanie wurde allerdings seine neue Schützenheimat.

„Das ist gelebte Tradition“, sagte Major Herbert Jätzel, in der Satzung sei das nicht festgeschrieben. Mit deutlicher Mehrheit folgten die rund 250 Schützen dem Antrag von Jörg Nolte, dass sich die künftigen Könige ihre Königskompanie selbst aussuchen können. Daran allerdings ist er in beiden Amtsjahren gebunden. Der amtierende König behält in diesem Jahr „die 2.“.

Große Wappenteller für ganz besonderes Engagement

Veränderungen gibt es auch im Vorstand. Gleich sieben zum Teil langjährige Mitglieder stellten sich nicht zur Wiederwahl, darunter mit Norbert Föckeler, Ralf Evens und Florian Lüke drei der fünf Hauptleute sowie Adjutant Reinhard Schreckenberg. Außerdem hängten Leutnant Michael Frigger, Leutnant Timo Schwermer sowie Oberleutnant Dirk Schwermer ihre Degen an den Nagel. Bei den Wahlen zum Hauptmann rückten Stefan Rüther, Andreas Beel und Albert Tilly nach, Tobias Tilly und Torsten Becker wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als neuer Adjutant wurde der bisherige Spitzenoffizier Christian Walters gewählt. Ebenso im Amt bestätigt wurde der geschäftsführende Vorstand mit Major und Vorsitzendem Herbert Jätzel, stellvertretendem Vorsitzenden Michael Schemm, Rendant Christian Herrmann, Geschäftsführer Uwe Ries und Schriftführer Niklas Frigger.

Der aktuelle Vorstand der St. Hubertus-Schützenbruderschaft Brilon, soweit er bei der Generalversammlung anwesend war. Foto: Jürgen Hendrichs

Zudem musste die Riege der Leutnants gewählt werden. Dabei gibt es unter den Ranginhabern mit David Iwinski, Leon Kößmeier und Maximilian Münstermann drei neue Gesichter. Die Verteilung der Ränge und die Neubesetzung des Spitzenoffiziers nimmt der Vorstand intern vor. Fünf Posten sind mangels Kandidaten vakant geblieben. Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, kann sich bei einem der Vorstandsmitglieder melden.

Für ihre langjährigen Verdienste um das Schützenwesen wurden Reinhard Schreckenberg, Ralf Evens, Dirk Schwermer und Norbert Föckeler zu Ehrenvorstandsmitgliedern gewählt. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand in der Halle wusste: Norbert Föckeler, Hauptmann der Ehrenkompanie und seit 1988 im Vorstand tätig, war am Samstag plötzlich und unerwartet im Alter von 61 Jahren verstorben. Den vier verdienten Schützen überreichten Karl Höing und Franz-Josef Rickert vom Kreisschützenbund den Großen Wappenteller des Sauerländer Schützenbundes.

44 neue Mitglieder nahm die Bruderschaft im vergangenen Jahr auf. Das reichte nicht ganz, um die Abgänge durch Tod, Austritt und Ausschluss wegen Nichtzahlung des Beitrags auszugleichen. Zum Jahreswechsel gehörten der Bruderschaft 2318 Schützen an, 13 weniger als im Jahr zuvor.

Gut läuft die Vermietung der Schützen-Räumlichkeiten. Die Hütte am Sunderhof wurde 36 Mal vermietet, der Hubertussaal 22 Mal, in der Schützenstube fanden elf externe Veranstaltungen statt und in der großen Halle 14, darunter der eindrucksvolle Winterball des Kreisschützenbundes Lippstadt mit rund 3000 Teilnehmern und rund 60 Hektoliter Bierumsatz. Auch der neben der Schützenhalle angelegte Wohnmobil-Hafen erfreut sich reger Inanspruchnahme.

Auf Unverständnis bei Teilen der Schützen stießen Äußerungen von Präses Propst Dr. Reinhard Richter über das aktuellen Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Er sei „zutiefst erschrocken“, dass es kaum Protest gegen die „instrumentalisierte Form des Sterbens“ gegeben habe. Das Urteil erinnere ihn „an alte Zeiten, die wir hinter uns haben sollten“, sagte Dr. Richter in seinem Grußwort und zitierte aus der 1944/45 entstandenen „Todesfuge“ des jüdischen Lyrikers Paul Celan: „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland“.

Bei der Hutsammlung kamen - vor Vorstand aufgerundet - 800 Euro zusammen, die je zur Hälfte der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde für die Renovierungsarbeiten an der Propstei- sowie an der Stadtkirche überlassen wurden.

Schützenwäldchen für Polonaise wieder herrichten

Nachdem im vergangenen Jahr links neben dem Königsthron eine mobile Theke installiert worden ist, die auch anderweitig einsetzbar ist, stehen in diesem Jahr Sanierungsarbeiten an der Beleuchtung und der Schließanlage an, außerdem soll das - man muss angesichts der umfangreichen Baumfällarbeiten wohl sagen: verbliebene - Schützenwäldchen für künftige Polonaisen hergerichtet werden.

Nicht nur bezüglich der Hand- und Spanndienste sagte Major Herbert Jätzel, dass in der Bruderschaft - wie überall in der Gesellschaft - unterschiedliche Interessen unter einen Hut gebracht werden müssen. Die einen möchten am liebsten alles morgen verändern, die anderen gar nichts. Und dann gebe es die Gruppe, „die sich eigentlich überhaupt nicht äußert, die sich auch nicht großartig beteiligt, die aber hinterher allen erklärt, was man hätte besser machen können“. Auf diese Gruppe werde der Vorstand nicht mehr reagieren. Jätzel: „Wer sich nicht an Veränderungsprozessen beteiligt und nicht aktiv an diesem Wandel teilnimmt, der verspielt sein Recht gehört zu werden.“