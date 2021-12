Briloner Landwirte starten adventlichen Trecker-Korso

Brilon. Tolle Aktion der KLJB Brilon: Am vierten Adventssamstag fuhr ein festlich geschmückter Trecker-Korso durch die Stadt.

Mehr als 60 mit Lichterketten geschmückte Traktoren und Schlepper aus dem gesamten Briloner Stadtgebiet fuhren am Samstagabend durch die Straßen, um auf die Aktion „Ein Funken Hoffnung“ aufmerksam zu machen.

Aktion „Ein Funken Hoffnung“

Die katholische Landjugend hatte zu dem Korso aufgerufen, um deutlich zu machen, dass Landwirte in der heutigen Zeit unverzichtbar sind, aber auch, um kurz vor Weihnachten groß und klein ein wenig Freude zu bereiten, unter anderem durch eine Vorbeifahrt am Krankenhaus Maria-Hilf und am Seniorenzentrum St. Engelbert. Vor allem für die vielen Kinder am Straßenrand und auf dem Marktplatz war das eine willkommene Abwechslung in einer mitunter coronabedingten doch recht trostlosen Zeit. Schließlich waren es nicht nur die bunten Lichter, die es ihnen angetan hatten, sondern auch die Schneemänner und Weihnachtsmänner, mit denen die PS-starken Trecker ausgestattet waren und einen besonderen Blickfang bildeten. Insgesamt war die Aktion ein voller Erfolg. So die Meinung der Zuschauer auf dem Marktplatz und auch beim Start im Gewerbegebiet.

