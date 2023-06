Briloner Musiksommer: Die Termine der Open-Air-Konzerte

In Brilon gibt es in den kommenden Monaten viel zu erleben. In den nächsten Wochen findet vie unter freiem Himmel statt. Details des Programms.

Brilon. Die Kultur hat in Brilon nach wie vor einen hohen Stellenwert und mit jetzt vorgestellten Programm 2023/2024 dürfte die Stadt des Waldes ihrem Ruf als der Kulturhauptstadt des Sauerlandes gerecht werden. Mit mehr als hundert Veranstaltungen aus den Bereichen Theater, Kleinkunst sowie Musik und Unterhaltung erwartet Brilon und seine Gäste bis zum Juni nächsten Jahres ein abwechslungsreiches Kulturprogramm.

Lesen Sie auch:Wutkunden in der Gastronomie: Wirt aus Brilon redet Klartext

Da könnten die Interessenten doch schon einmal die Qual der der Wahl haben, zumal das Sommer- bzw. Herbstprogramm von „Brilon natürlich“ mit 105 Veranstaltungen noch hinzukommt, wie Friedel Schumacher bei der Vorstellung der 186-seitigen Broschüre im Bürgerzentrum-Kolpinghaus ergänzte. Darin finden sich die Angebote vom Besucherring und Kulibri, den Briloner Vereinen und Institutionen, dem Haus Hövener ebenso wieder von Brilon-Kultour.

Kosten für so manches Event geradezu explodiert

Nachdem gestern schon das Bildbuchkino den Auftakt gebildet hat, fällt am morgigen Samstag der Startschuss mit „Summer in the City“, der Musik und Kleinkunst zum Verweilen während des Wochenmarkts, so Thomas Mester, der mit Dr. Frauke Brauer und Margit Manser wieder für die Erstellung eines tollen Programms verantwortlich zeichneten. Daher dankte Bürgermeister Dr. Christof Bartsch den drei Mitarbeitern von Brilon Kultour des BWT bei der Präsentation im Bürgerzentrum des Kolpinghauses für ihr großes Engagement ganz besonders. Vor allem weil es in der Zeit nach Corona“ nicht gerade leicht sei auch Ensembles, Band und Künstler zu buchen, die in Brilon bereits ein Begriff sind. Dr. Bartsch: „Dieser Markt hat sich in den letzten Jahren etwas ausgedünnt“. Diese Erfahrung musste auch Thomas Mester machen, der bestätigte, dass längst noch nicht wieder alles rund laufe. Das habe einen wesentlich größeren organisatorischen Zeitaufwand erfordert und auch die Kosten für so manches Event seien geradezu explodiert. Doch dank doch der zahlreichen Partner und Sponsoren sei es gelungen, die Mehrkosten zu stemmen. Daher gelte ihnen ein ganz besonderer Dank, so Brilons Kultur-Manager.

Auch für die Saison 2023/2024 haben die Kulturschaffenden in Brilon ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, wie beim Blick in die Broschüre deutlich wird Foto: Joachim Aue

Highlights aus der Kultur-Broschüre

Anschließend ging Mester auf einige besondere Highlights aus der Broschüre näher ein. Alle Events hier zu nennen, die das Team in monatelanger Arbeit auf die Beine gestellt hat, würde hier jeden Rahmen sprengen. Aber einige Höhepunkte sollten doch erwähnt werden, wie den Musiksommer, das Straßen- und Kindertheater sowie und den Mitmachzirkus“ Zappzarap“ im Rahmen von „Brilon Open Air. Auch das „Kultour Blind Date“, den „1000-Berge-Slam“ und die „Offene Tanzfläche“ von „SauerlandHop“ auf dem Altstadtfest sollten sich nicht nur die Brilonerinnen und Briloner ebenso entgehen lassen. Auch die zahlreichen Konzerte, Theatervorstellungen des Besucherrings, Kleinkunsttage und verschiedene Ausstellungen, untern anderem im Haus Hövener unterhaltsame Stunden. Friedel Schumacher, der Macher von „Brilon natürlich“ unterstrich noch einmal, welch hohen Stellenwert auch der Klimaschutz im Angebot habe. Um das zu verdeutlichen, biete sich vor der allem der „Oceantag“ bei der Firma Rembe an. Frauke Brauer warb noch einmal für das „Brotbaumregime“, das überregionale Ausstellungsprojekt zur Sauerländer Waldkultur und Gertrud Schüle für das „Offene Atelier“ beim „Hiebämmer. „Hoffentlich nehmen die Besucher unsere Einladungen auch an und geben ihre Zurückhaltung auf“, waren sich alle einig. Da dürfte Frieda Braun ein ganz besonderer Werbeträger sein, deren Konterfei das Deckblatt dieser aussagekräftigen Broschüre ziert.

Lesen Sie auch: Skywalk Willingen: Zeitfenster für die Eröffnung steht fest

Doch nicht nur das Programm dürfte die Bürger ansprechen, sondern auch die verschiedenen Standorte, wo in Brilon Kultur geboten wird. Allen voran zwar das Bürgerzentrum und der Marktplatz, aber auch im Kreishauspark, dem Rat-haus, den Kirchen, im Freien mit „Brilon natürlich“, im Haus Hövener und sogar am „Almer Entenstall“ wird Kultur pur präsentiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon